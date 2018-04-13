Государство-член НАТО только что сообщило, что за последний год арестовало четырех российских шпионов

"Как стало известно, в Эстонии были арестованы четыре российских шпиона, в том числе агент спецслужбы, просивший политического убежища, и человек, обвиняемый в попытке хакерского взлома компьютерных сетей правительства", - пишет журналист BuzzFeed Хольгер Роонемаа, опираясь на ежегодный отчет Службы внутренней безопасности Эстонии (она же KAPO). Журналист делает из отчета вывод, что за последние два с половиной года в Эстонии были схвачены и осуждены 10 российских шпионов.

"KAPO назвало имя одного из этих мужчин - Михаил Петров, долгое время работавший тренером по боевым искусствам в Пскове", - пишет издание. "В июне прошлого года у Петрова возникли проблемы с местными властями и правоохранительными органами после того, как на стене на военной базе российской 76-й дивизии ВДВ были обнаружены рисунки и надписи, призывавшие прекратить войну на Украине", - говорится в статье.

Позднее газета "Псковская губерния" сообщила со слов Петрова, что он бежал в Эстонию и попросил политического убежища. Дело об убежище забуксовало.

"Лишь в четверг KAPO обнародовала сведения, что в действительности Петров был агентом, завербованным ФСБ. В отчете KAPO говорится, что Петров сотрудничал с ФСБ с 90-х годов, собирая и отправляя информацию о зданиях, сотрудниках и автомобилях KAPO, а также о лицах, контактирующих с ее офицерами", - сообщает автор.

"Однако Александер Тоотс, замдиректора KAPO, сказал, что прошение Петрова о политическом убежище, вероятно, было искренним, а не прикрытием для дальнейшего шпионажа. Петров много лет активно поддерживал президента Путина, но позднее приблизился к российским оппозиционным политикам", - говорится в статье.

"Петров был признан виновным в причастности к ненасильственным действиям, направленным против независимости и суверенитета Эстонии, и приговорен к 5 годам тюрьмы", - говорится в статье.

Журналист переходит к другому осужденному за шпионаж, упомянутому в отчете KAPO: это "29-летний Альберт Проворников, участник крупной шайки контрабандистов сигарет". "В отчете говорится, что ФСБ завербовала Проворникова для получения информации о постах эстонской полиции и пограничников, а также об объектах, принадлежащих KAPO и Куперьяновскому пехотному батальону эстонской армии, в расположении которого часто бывают союзники по НАТО", - пишет издание.

"В отчете также детально описаны аресты двух лиц, сотрудничавших с российской военной разведкой, и сказано, что ГРУ становится все активнее. В феврале BuzzFeed News писало об одном из этих шпионов - Артеме Зинченко, когда его обменяли на эстонского бизнесмена, ранее осужденного в России за шпионаж. KAPO сообщила, что второй завербованный ГРУ - 40-летний Илья Тихановский - на прошлой неделе был признан виновным в заговоре против Эстонии и приговорен к 4 годам тюрьмы", - говорится в статье.

В отчете также упомянут "Алексей Василев (так в оригинале - Vasilev. - Прим. ред.), признанный виновным, в том числе, в "подготовке компьютерного преступления" в целях сбора разведданных и приговоренный к 4 годам тюрьмы".