13 апреля 2018 г. Анкит Панда | The Daily Beast Путин совершенствует свое противоспутниковое оружие "В марте в послании Федеральному собранию Путин удивил весь мир, презентовав целый ряд эксцентричных ракет, способных нести ядерные боеголовки, в том числе крылатую ракету с атомным - вы не ошиблись, с атомным - двигателем", - пишет в The Daily Beast обозреватель и исследователь Анкит Панда. Автор замечает, что, в отличие от ядерных вооружений, "бурно развивающиеся", по его мнению, российские антиспутниковые вооружения не привлекли внимания. "Через месяц после послания Федеральному собранию российские военные провели успешный испытательный пуск экспериментального антиспутникового оружия. Это оружие, именуемое "Нудоль" (или PL19), с 2015 года испытывалось как минимум 6 раз. При недавних испытаниях ракету впервые запустили с устройства, которое в итоге будет использоваться для ее транспортировки; это знак, что разработки продвигаются", - говорится в статье. "Растущий интерес России к разработке антиспутниковых вооружений порождает тревожную перспективу того, что Путин, вновь бросив вызов нормам, санкционирует испытания перехватчика путем удара по действующему спутнику на стабильной низкой околоземной орбите, повторив катастрофический шаг Китая в 2007 году, когда был сбит метеорологический спутник", - отмечает автор. Он напоминает, что в 2007 году на орбите остались многочисленные обломки спутника, опасные для других аппаратов. "Нудоль" относится к категории "кинетических перехватчиков прямого запуска", - поясняет автор. "США много лет вкладывали миллиарды долларов в разработку широкого ряда перехватчиков, действующих по такой технологии "прямого попадания", преимущественно для применения в противоракетной обороне", - говорится в статье. "Как "Нудоль", так и разрабатываемый ракетный комплекс "земля-воздух" С-500 и, возможно, даже возрожденная ракета воздушного базирования, созданная во времена холодной войны, после развертывания станут мощными системами прямого попадания", - говорится в статье. Отметив, что Россия, в отличие от США, не отказалась от противоракет (они же перехватчики) с ядерными боеголовками, автор указывает на проблему: "Перехватчик с ядерной боеголовкой, если применить его при конфликте с США, мог бы вывести из строя или уничтожить десятки спутников, которые вовсе не имеют военного назначения и принадлежат третьим странам". В 1983 году СССР в ответ на объявленную Рейганом программу "Стратегическая оборонная инициатива" (СОИ) ввел для себя мораторий на испытания антиспутникового оружия. "До недавнего времени этот мораторий в России оставался в силе", - пишет автор. Однако сегодня Москва разрабатывает мощную, по предположениям автора, систему. "Сведений о "потолке перехвата" "Нудоли" нет в открытом доступе, но разведывательное сообщество США полагает, что эта система специально разработана для выполнения антиспутниковых миссий (в противоположность противоракетной обороне)", - пишет автор. Автор считает необоснованными опасения, что Россия и Китай обгоняют США по противоспутниковым технологиям, но тут же добавляет: "Увы, то, что США могут сделать со спутниками противника, не устраняет главную загвоздку: американские силы зависимы от спутников гораздо больше, чем армии других стран". "Единственная хорошая новость: гибельное решение Китая в 2007 году испытать ракету SC19 вновь подтвердило норму, которая запрещает испытания кинетических перехватчиков путем ударов по спутникам на стабильной орбите", - пишет автор, поясняя, что международное сообщество осудило действия Пекина. "Вашингтон должен постараться, чтобы эта норма сохранялась на фоне разработок ракет прямого попадания в других странах, в том числе в России. Презрение к международным нормам, проявленное Москвой недавно, порождает тревожные опасения, что она может задуматься об испытаниях противоспутникового перехватчика. Вдобавок недавний приступ "ракетного национализма" у Путина сохраняет вероятность того, что испытания с перехватом спутника могут быть поданы как демонстрация возможностей и мощи российского оружия", - говорится в статье. Источник: The Daily Beast