Диалог вместо эскалации

Крах отношений между Западом и Россией может стать угрозой для мировой стабильности, пишут в своей статье на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung бывший глава МИД Германии Гельмут Шефер, экс-премьер-министр Баварии Эдмунд Штойбер, занимавший в прошлом пост председателя Мюнхенской конференции по безопасности Хорст Тельчик и экс-зампредседателя Бундестага Антье Фольмер.

"С большими опасениями мы наблюдаем за обострением конфликта между Россией и Западом. С возрастающей скоростью вводятся обоюдные санкции и прекращают работу организации и форумы, служившие в свое время делу сотрудничества и взаимопонимания. Сегодня мы имеем дело с отчуждением, которое не может не вызывать тревогу. Отношения между Россией и Западом определяют обоюдные обвинения, подозрения и военные угрозы", - отмечают авторы и советуют в этой связи вспомнить о том, что холодная война окончена - это признали обе стороны.

По мнению авторов материала, Запад не склонен признавать тот факт, что на нем лежит доля ответственности "за крушение единого общеевропейского проекта". "Однако ключевым остается вопрос о том, готов ли Запад признать в России равноправного партнера по решению всех глобальных вопросов. С нашей позиции, равноправному партнерству [с Россией] альтернативы нет".

"Многие жители Западной Европы сегодня встревожены и боятся войны. Многие видят в России угрозу. Большинство россиян, со своей стороны, считают, что их страна несправедливо поставлена к позорному столбу. Они не понимают, почему этот курс особенно поддерживает именно Германия, страна, которая в свое время была двигателем политики разрядки, внесшей вклад в процесс объединения Германии и в тогдашнюю концепцию единого европейского мироустройства", - говорится в статье.

"Крах отношений между Россией и Западом, - говорится в статье, - а также ликвидация практически всех площадок для диалога могут стать угрозой для того, что еще осталось от глобальной стабильности".

"В первую очередь, - уверены авторы, - нужно преодолеть безмолвие. Следует открыто говорить с Россией обо всех конфликтах и спорных моментах - при этом не выдвигая условий, отказавшись от поспешных суждений и угроз. Мы должны выстроить такую политику, которая ориентировалась бы исключительно на международное право и общую ответственность за судьбу всего человечества. Инициативу должны взять на себя Германия и ЕС. (...) Это должно стать одной из основных внешнеполитических тем для Бундестага нынешнего созыва. Тот, кто не хочет этого признавать, слеп перед угрозой третьей и последней мировой войны", - заключают авторы статьи.