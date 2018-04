13 апреля 2018 г. Марианна Спринг | The Guardian Российских активисток оштрафовали за протест против сексуальных домогательств "Двух российских активисток признали виновными в проведении незаконной акции протеста. Они утверждают, что это ответный удар властей, направленный против их кампании (они добиваются, чтобы обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против депутата Леонида Слуцкого, были восприняты всерьез)", - сообщает журналистка The Guardian Марианна Спринг. "На прошлой неделе власти арестовали Алену Попову, Анастасию Глушкову и Анастасию Алексееву по обвинениям в организации массового мероприятия без разрешения после того, как они устроили у здания Госдумы в Москве протест с картонной фигурой Слуцкого. Несколько женщин обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах, что повлекло за собой общественные дебаты и сравнения со скандалом вокруг Харви Вайнштейна. Комиссия Госдумы по этике сняла со Слуцкого обвинения, выдвинутые несколькими журналистками", - говорится в статье. В четверг суд признал Попову и Глушкову виновными и оштрафовал их на 20 тыс. рублей и 10 тыс. рублей соответственно. Дело Алексеевой возвращено на рассмотрение полиции. Попова сообщила в интервью газете: "Без разрешения на протест вы можете стоять в одиночестве с транспарантом, вы можете передавать этот транспарант другому человеку, но не стоять вместе. Мы делали именно так, и наш одиночный пикет соответствовал законам". "Мы будем вновь и вновь просить разрешения на проведение более масштабной акции протеста, а тем временем продолжим наши одиночные протесты. Мы будем тысячу раз просить разрешения, если понадобится", - добавила Попова. Источник: The Guardian