Американские санкции угрожают деятельности Volkswagen в России

Американские санкции больно ударили по российской экономике. Биржа медленно приходит в себя после шока в начале недели. Экономика Германии также жалуется на значительные потери, пишут корреспонденты немецкого делового издания Handelsblatt Матиас Брюггманн и Андре Баллен.

Лишь кратковременный ущерб от несостоявшихся новых сделок составляет "несколько сотен миллионов евро", заявили в Российско-Германской внешнеторговой палате в Москве. В долгосрочной перспективе под угрозой находятся миллиардные проекты.

Особенно сильный удар новые санкции США, наложенные на российских олигархов, нанесут, вероятно, Volkswagen. Немецкий концерн не только не сможет больше закупать алюминий у металлургического гиганта "Русал" Олега Дерипаски, но, вероятно, прекратит тесное сотрудничество с автомобилестроительной компанией "ГАЗ", также принадлежащей Дерипаске: она тоже находится в черном списке, говорится в статье.

"Жаль, что "ГАЗ" после лучших показателей в своей истории тоже пострадает из-за санкций - как и наши верные партнеры, поставщики и клиенты", - прокомментировал последствия санкций председатель совета директоров ПАО "ГАЗ" Зигфрид Вольф в разговоре с изданием.

Тем не менее, Вольф надеется на продолжение сотрудничества с VW. В настоящий момент обсуждаются возможности дальнейших действий. Санкции запрещают связи между активами компаний, однако таковых между VW и "ГАЗ", по словам Вольфа, нет.

Volkswagen не единственный концерн, чье сотрудничество с российскими компаниями может быть остановлено, говорится далее. С 2013 года на "ГАЗе" собирается фургон Sprinter немецкого концерна Daimler. Кроме того, поставщиком оборудования для "ГАЗ" является производитель Liebherr из Штутгарта.

Среди российских предпринимателей ходят слухи о расширении американских санкций. Тогда может быть затронут и второй партнер Daimler, российский холдинг "КамАЗ", в котором Daimler владеет 15% акций.

"Русал" пострадал от санкций значительно сильнее, чем "ГАЗ": торговля алюминием, произведенным сырьевым гигантом, на западных биржах была заблокирована.

Тем не менее Дерипаска и Ко, вероятно, рады деньгам из Кремля: российское правительство обещало оказать концернам финансовую поддержку, передает издание.