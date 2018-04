13 апреля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня К чему приведет вербальная война вокруг Сирии? WSJ призывает Трампа "помалкивать о Сирии" в Twitter и выработать стратегию, способную "сдерживать российскую и иранскую агрессию в регионе, а также зверские атаки Асада". Пентагон предостерегает от немедленного ракетного удара во избежание масштабного конфликта, пишет NYT. "Для Москвы важно при всей сегодняшней риторике сохранить лицо", но "в Кремле сумасшедших нет", - сказал эксперт Die Zeit. Министр обороны США Джим Мэттис попытался предотвратить незамедлительное нанесение удара по Сирии. В Пентагоне опасаются, что бомбардировки могут перерасти в более масштабный конфликт между Россией, Ираном и Западом, пишут корреспонденты The New York Times. "Во время совещания за закрытыми дверями в Белом доме Мэттис просил представить больше доказательств роли президента Башара Асада в предполагаемой химатаке в прошлые выходные", - сообщает издание. В четверг утром Мэттис публично выступил с предостережением, заявив комитету Палаты представителей по вооруженным силам: "Мы пытаемся остановить убийство невинных людей. Но на стратегическом уровне речь о том, как нам предотвратить выход ситуации из-под контроля, если вы понимаете, о чем я". После того как Мэттис изложил свои опасения в Белом доме, ведущие советники президента по национальной безопасности завершили встречу, не приняв решение об атаке. Мэттис призывал обдумать более широкую стратегию, рассказали сотрудники Минобороны США. По словам высокопоставленного сотрудника Минобороны, это признание урока войны в Ираке. "Кроме того, это стремление позаботиться о том, чтобы США и европейские союзники могли оправдать удар перед мировой общественностью в условиях сокрушительной критики со стороны России - самого могущественного партнера Асада", - отмечается в статье. "Однако, по словам сотрудников администрации, даже несмотря на призывы Мэттиса к осмотрительности, трудно себе представить, чтобы Трамп не приступил к ударам, учитывая его обещание возмездия", - пишет газета. "На мой взгляд, поезд ушел, - сказал Клифф Купчан, председатель консалтинговой компании по оценке политических рисков Eurasia Group. - Если Трамп сейчас решит не наносить удар, он окажется Обамой 2.0 из 2013 года. Для президента Трампа это абсолютная анафема, и я думаю, что он ударит по Сирии в ближайшие несколько дней". "У США уже год нет никакого четкого курса в отношении Сирии. Тем временем Россия и Иран совершили шаги для консолидации совместной гегемонии, которая будет господствовать в Сирии и Ираке и угрожать Израилю", - пишет The Wall Street Journal в редакционной статье. По мнению издания, мишень Ирана - Израиль, а цели Тегерана "создают риск войны на Ближнем Востоке, в которую неизбежно будут втянуты США". Упомянув о долгосрочной аренде Россией баз в Тартусе и Хмейниме, газета пишет: "В годы холодной войны недопущение России на Ближний Восток было одним из "фирменных" достижений США. Теперь у России есть плацдармы, чтобы угрожать южному флангу НАТО - так, как она уже угрожает активными военными операциями в Балтийском и Северном морях". Газета высказывает свое мнение: "В ближайшие несколько дней нет необходимости в символическом ударе, который всего лишь подтвердил бы твит президента США, написанный в среду". "Теперь, в чрезвычайно трудной ситуации, задача США - сформулировать ответ, который будет работать на сдерживание. Слово "сдерживание" - ключевое. Прошлогодний удар ракетами Tomahawk (по сирийскому аэродрому в апреле 2017 года. - Прим. ред.) мог бы стать фактором сдерживания, если бы за ним последовали другие меры. Но этого не случилось", - говорится в статье. Трамп говорит, что у него наконец есть команда национальной безопасности. Это министр обороны Джим Мэттис, новый советник по нацбезопасности Джон Болтон, и Майк Помпео, который "скоро появится на борту" в качестве госсекретаря. Авторы статьи упоминают также союзников по НАТО в лице Макрона и Терезы Мэй и поддержку Саудовской Аравии. WSJ рекомендует Трампу дать команде национальной безопасности и ее союзникам "время на формирование стратегии, которую мир сочтет долгосрочным обещанием сдерживать российскую и иранскую агрессию в регионе, а также "зверские" атаки Асада на собственное гражданское население. "А тем временем пусть аккаунт в Twitter помалкивает о Сирии. Следующим публичным событием должна быть демонстрация эффективного лидерства Америки", - призывает издание. Ударить по Сирии? Или все же нет? Или да? В ответ на зигзагообразный курс Дональда Трампа в Москве сострадательно качают головой, пишет журналистка немецкого Stern Эллен Ивитс. Называть Путина партнером "животного", убивающего своих людей, и угрожать ракетами - такое, казалось бы, граничит с объявлением войны. Однако в Москве все остается спокойным: никаких угроз, никаких оскорблений. "Мы не являемся участниками Twitter-дипломатии. Мы сторонники серьезных подходов", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. "Не то чтобы Москва недооценивала опасность, исходящую из Белого дома. То, что Трамп непредсказуем, знают и в Москве. Но именно непредсказуемость Трампа все больше выводит его из игры. Политику проводят без него и мимо него", - утверждает журналистка. Вместо того чтобы ориентироваться на колебания в Вашингтоне, Кремль твердо придерживается собственного курса. Речи нет о том, чтобы прекратить поддерживать Асада. После боев, длившихся несколько недель, сирийские правительственные войска взяли под контроль город Думу - разумеется, не без помощи России, говорится в статье. При этом атаки со стороны США здесь не ждут - по крайней мере, такое впечатление должно сложиться у общественности, пишет Ивитс. Палата общин справедливо спросит, как только получит возможность провести дебаты по предполагаемому удару правительственных войск по сирийским силам: что мы будем делать, если русские осуществят свою угрозу атаковать британские корабли, субмарины или базы? - говорится в редакционной статье британской Independent. "Кабинет министров действительно предоставил возможность Терезе Мэй присоединиться к французской и американской военной акции. Однако это решение было принято тогда, когда Эммануэль Макрон и Дональд Трамп, кажется, несколько утратили энтузиазм по сравнению с прежней решимостью быстро нанести удары по Сирии", - замечает издание. "Запад правильно поступил, послав четкий сигнал о неприемлемости для режима применения химоружия против собственного народа, но настолько же правильно будет подумать о последствиях его следующего шага", - полагают авторы публикации. Россия может в ответ на удар по Сирии, например, атаковать компьютерные системы Национальной системы здравоохранения Британии, злонамеренно использовать западные экономические и финансовые активы в России или нанести удары по британским объектам. Independent сожалеет, что британцы, французы и американцы не обратились в первую очередь к невоенным методам давления на русских. Можно было организовать полный бойкот ЧМ-2018, считает издание, остаются возможности "расширять экономические санкции против России и выводить оттуда западные инвестиции". "Таких безрассудных и бессердечных личностей, как Путин и Асад, вряд ли тронет отзыв послов, отмена рок-концертов или отказ от каких-то футбольных соревнований. Человеческая жизнь для них стоит недорого, и их не запугали все введенные санкции. Воздушный удар президента Трампа в прошлом году также остановил их ненадолго", - пишет издание. Тем не менее, "прежде всего надо принять невоенные меры". "Путин и Асад могут проявить некоторую осторожность, если давление будет достаточно интенсивным. По крайней мере, стоит это попробовать", - заключает Independent. Могут ли военные удары против режима Башара Асада трансформировать новую холодную войну между Москвой и Вашингтоном в горячий конфликт? - анализирует обозреватель Le Figaro Изабель Лассер. В начале февраля текущего года несколько десятков российских наемников были убиты при американском авиаударе, нацепленном на проправительственные силы. Тогда впервые две ядерные державы, поддерживающие противоположные стороны в сирийской войне, столкнулись лицом к лицу, говорится в статье. Сирия для российских властей не столь экзистенциально важна, как Украина, однако она стала незаменимой пешкой в стратегии Кремля по возвращению на международную арену. И, с российской точки зрения, итог интервенции позитивный, полагает обозреватель. "Сирия позволила России увеличить свое международное влияние, отвлечь внимание от Украины, представить себя как решение в глазах местных игроков", - пояснил Дима Адамский, израильский эксперт. И добавил: "Спасая Башара Асада, российская интервенция также позволила избежать повторения смены режима по-ливийски - к такому сценарию Кремль питает отвращение". Еще Сирия предоставляет России доступ к Средиземному морю, служит для усиления ее баз в регионе, является учебным полигоном для ее армии и платформой для продажи ее оружия. Сирия позволяет России продвигать порядок, конкурирующий с западным. В Москве уже поговаривают о "вечной Сирии", пишет Лассер. Безусловно, риски конфронтации между Россией и Западом будут зависеть и от военных решений. Журналистка не сомневается, что "они будут сведены к карательным ударам, ограниченным в пространстве и во времени". Россия отнюдь не заинтересована открывать военные действия против США, говорится в статье, однако (...) непредсказуемость Трампа вносит параметры неуверенности. Военные знают, что войну всегда легче начать, чем закончить. Неоспоримо одно: разногласия между Россией и США не ограничатся Сирией и не исчезнут, когда утихомирится химическое досье, утверждает Лассер. Как написал Владислав Сурков, один из близких советников Путина: "России предстоит сто лет геополитического одиночества", так как ее "эпическое путешествие на Запад" завершилось. Имя человека, поставившего мир на несколько часов в ситуацию, близкую к военному конфликту ядерных держав, не знали даже многие внешнеполитические эксперты в Москве, пишет в Die Zeit Максим Киреев. "Интервью посла России в Ливане Александра Засыпкина вызвало настоящую шумиху: он неприкрыто пригрозил Соединенным Штатам военным возмездием в случае, если американцы выпустят ракеты по Сирии", - говорится в статье. Между тем, "в отличие от заявления Трампа о намерении запустить ракеты, в высказываниях Засыпкина нет ничего нового", пишет автор. "Речь идет (...) о вырванном из контекста повторении заявлений начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, сделанных им 13 марта", - поясняет московский эксперт по внешней политике Владимир Флоров. Герасимов четко сформулировал условия для ответного удара России: он произойдет лишь в том случае, если пострадают российские военнослужащие. Герасимов уже в середине марта заявил о возможной провокации в Восточной Гуте. Он сказал, что исламистские боевики планируют инсценировать применение химического оружия, чтобы у США был повод обстрелять правительственный квартал в Дамаске. "Вооруженные силы США и России сегодня ближе к военному столкновению, чем когда бы то ни было с момента окончания холодной войны", - написал в Twitter Дмитрий Тренин, глава Московского центра Карнеги. На днях США расширили санкции против целого ряда российских олигархов и компаний, в частности из-за "враждебной активности" российских властей на Украине и в Сирии. Для российских финансовых рынков последние дни стали, пожалуй, самыми турбулентными с момента кризиса 2014 года, отмечает журналист. При этом русские не впервые допускают военный удар внешних сил в Сирии, указывает Киреев. Так, британский журналист Гарет Браун сообщал в понедельник со ссылкой на источники в спецслужбах, что российские военные консультанты были вывезены с сирийской военной базы "Т-4" незадолго до того, как израильские ВВС нанесли по ней авиаудар. Год назад Россия ничего не стала предпринимать в ответ на обстрел сирийской базы Шайрат американскими ракетами Tomahawk. "Вот почему повторение 2017 года считается наиболее вероятным вариантом в Москве. Тогда американские ракеты сделали большой крюк, чтобы не задеть российских военных", - говорится в статье. "Прямой удар по флоту США, на мой взгляд, исключен. Сумасшедших в Кремле нет", - считает Фролов. Для Москвы сейчас важно при всей сегодняшней риторике сохранить лицо, чтобы не показалось, что она опять все проглотила. "Эта задача по плечу российской пропаганде", - сказал эксперт. Также по теме: Меркель оказалась из-за Трампа перед дилеммой (Tagesspiegel)