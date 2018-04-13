Как помешать ослаблению Запада?

Обо всем или почти обо всем у Бернара-Анри Леви и Рено Жирара разные мнения, кроме того, что оба обеспокоены кризисом, обрушившимся на США и старую Европу. Философ Леви, верный своему интервенционистскому видению, сожалеет о том, что Америка больше не является олицетворением "империи добра". Международный обозреватель Le Figaro Жирар, наоборот, ратует за реальную политику. Интервью записал журналист Алексис Феерчак.

"Драма, которую переживают курды, является знаком беспрецедентного ослабления Запада и демократических ценностей, которые он несет, - считает Леви. - Уже не в первый раз Запад бросает своих союзников и братские народы. Так было при восхождении нацизма. Затем - при оставлении половины Европы коммунизму. С той разницей, что шиитские ополчения, которым позволено разрывать на куски иранский Курдистан, это все же не армия Гитлера! Или Сталина!"

"США сегодня боязливы, так как в прошлом им недоставало осмотрительности, они находятся под влиянием неоконсервативной доктрины, которая намерена любой ценой распространить демократию во всем мире, - полагает Жирар. - В Ираке и Ливии я не встретил ни одной семьи, которая не сожалела бы о прежнем мире. Неоконсерваторы не поняли, что есть нечто худшее, чем диктатура: это анархия, и худшее, чем анархия: это гражданская война".

"Надо смотреть на вещи более широко, - призывает философ Леви. - Есть вторичные явления, как хвост кометы. Произошло завершение исторического цикла, начавшееся с Обамы и даже раньше, в ходе которого США отшвартовались от Европы. Великая Америка - та, которая пришла нам на помощь во время двух мировых войн. Это та новая страна, которая жила, разрастаясь, словно возобновленная Европа. Я называю это пусть не "империей добра", но меньшего или лучшего зла - и не боюсь этих слов. А потом, во второй половине XX века, произошел момент, когда эта парадигма дала трещину. И та Америка, которая перерезает метафизические канаты с Европой, дала Барака Обаму, не уважающего собственные "красные линии" в Сирии по поводу химического оружия. И далее - Трампа и его циничный изоляционизм".

"В Сирии недоставало реализма с самого начала. В феврале 2012 года российский постпред в ООН Виталий Чуркин предложил переходный период в Сирии трем западным постоянным членам Совбеза. Они отказались, публично заявив, что режим Башара Асада продлится не более нескольких недель", - напоминает обозреватель Рено Жирар.

"Что действительно дестабилизирует, дезорганизует функционирование ООН, так это постоянное вето двух государств, которые ведут себя, как хулиганы, - России и Китая. Их систематическое вето является источником беспрецедентного гуманитарного кризиса, уже семь лет длящегося в Сирии. Я уже говорил, что исламизм объявил нам войну цивилизаций, что относится и к России. Я патриот. Я люблю свою страну. Однако Владимир Путин сегодня является противником моей страны и дружественных ей стран. Он финансирует такие партии, как "Национальный фронт", всячески стремящиеся разрушить Евросоюз. Он стремится подорвать наши выборы", - утверждает Бернар-Анри Леви.

"Я не могу поставить в один ряд ИГИЛ* и путинскую Россию. Как у гражданина Франции, у меня нет ничего общего с исламизмом. Зато я пропитан русской культурой, театром Чехова, романами Достоевского, эпическими полотнами Гоголя и Тургенева, что не мешает мне критиковать аннексию Крыма и войну в Донбассе на Украине. Но я думаю, что нельзя демонизировать русских, которые, конечно, не демократы на европейский манер, но все же живут не в такой автократии, как Китай. Франция заинтересована вернуть Россию в европейскую семью и избежать ее окончательного поворота лицом к Пекину. Безусловно, России свойственна паранойя, когда она считает, что решения о "цветных революциях" были приняты западными столицами с целью взять ее в осаду. Но существует также западная паранойя в отношении России. Как-то я прочел в издании El Pais, как один обозреватель объяснял, что Россия виновна в "Брекзите" и в каталонском сепаратизме. Мы никогда не видели столь антироссийски настроенного министра иностранных дел, как Борис Джонсон, ставший главой кампании "Брекзита". Надо делать все возможное, чтобы развенчать эту двойную паранойю. Было ошибкой не соблюдать обещания, данные Горбачеву американским госсекретарем Бейкером в феврале 1990 года о нерасширении маневров НАТО на территории бывших стран Варшавского договора. А сегодня мы разместили систему противоракетной обороны в Восточной Европе, что рассматривается русскими как провокация", - полагает Рено Жирар.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.