В белорусском "коридоре смерти"

Белоруссия - последняя страна Европы, где применяется смертная казнь. По случаю опубликования своего ежегодного доклада правозащитная организация Amnesty International дала слово дочери приговоренного к смерти, который был тайно казнен в Белоруссии в 2016 году, пишет журналист французской Liberation Мод Маржена.

29-летняя Александра Яковицкая - дочь приговоренного к смерти, говорится в статье. "Он был хорошим отцом, никогда не повышал голос". Отца она потеряла в ноябре 2016 года, он был тайно казнен белорусским государством. Он был обвинен в убийстве молодой женщины и осужден на закрытом судебном заседании, где присутствовали только члены его семьи, - по словам Александры, это была пародия на процесс. "Свидетели, привлеченные судом, все были в подпитии, судья задавал им вопрос четыре раза, их ответ всегда был разным", - рассказывает она. На месте преступления были найдены следы крови, которая не принадлежала никому из присутствовавших. Судья не стал это учитывать, предпочитая ответить, что "никто другой не мог совершить это преступление".

Белоруссия, ставшая независимой после распада СССР в 1991 году, осталась единственной страной Восточного блока, в Конституции которой сохранилась смертная казнь. Находясь на подступах к Евросоюзу, она продолжает ее применять, причем в строжайшем секрете: не приводятся никакие цифры, не раскрываются никакие имена. Согласно действующему закону, тело приговоренного не должно быть возвращено его семье, которая в отдельных случаях даже не предупреждена о приведении приговора в исполнение. Подлежат высшей мере наказания осужденные по 13 пунктам обвинения, смертный приговор выносится только мужчинам от 18 до 65 лет, передает автор.

Отец Александры провел в "коридоре смерти" несколько месяцев, в течение которых между ними установилась переписка, с посещением раз в месяц, говорится в статье. Осужденных не предупреждали о приходе родственников в комнату для свиданий: они оставались в сомнении, при каждом передвижении опасаясь казни.

Весь этот период семья подвергалась нападкам в интернете. Их обвиняли в том, что "преступление у них в крови". Однажды письма от ее отца прекратились, сразу после отправки запроса на доверенность, чтобы обратиться в Европейский суд по правам человека, описывает автор статьи. В течение нескольких месяцев семья оставалась в неведении, затем пришло письмо, информирующее о его казни месяцем ранее. "Такую ситуацию очень сложно пережить. Мы даже не смогли его похоронить", - сказала Александра.

Под давлением западных стран и ООН белорусское правительство в настоящее время рассматривает вопрос о проведении нового референдума по этому вопросу. Первый референдум был организован в 1996 году и привел к существующему положению вещей. Андрей Палуда, координатор кампании "Правозащитники против смертной казни" в своей стране, досадует по поводу обращения к всенародному опросу: "Нельзя предоставлять народу возможность решать столь важные вопросы. Поскольку здесь присутствует эмоциональный аспект. Это должно исходить от политической воли".

Андрей Палуда также изобличает недостаточную эффективность белорусского правосудия. "Один из главных аргументов в мире против смертной казни - это юридическая ошибка. Однако в нашей стране процессы ведутся вообще без доказательств".

Андрей Палуда все же не отчаивается и верит в то, что менталитет изменится. По его мнению, соотечественники уже готовы свести область применения смертной казни к "самым тяжким преступлениям", включая терроризм. Александра, в свою очередь, продолжает рассказывать свою историю в Белоруссии: "Каждый раз, когда я об этом говорю, я все переживаю заново, это очень тяжело. Но я делаю это, чтобы изменить мнение людей по данному вопросу".