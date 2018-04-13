Экономические санкции вводят охотно, хотя часто они неэффективны

Наложив самые сильные за несколько лет экономические санкции против России, Вашингтон "поиграл мускулами", пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Джеральд Хосп. Очевидно, американское правительство при Дональде Трампе получает удовольствие, вводя экономические санкции против неугодных стран, таких как Россия, Венесуэла, Северная Корея или Иран, усиливая существующие меры и угрожая государствам введением эмбарго. Насколько свободно используется этот инструмент, настолько спорным является действие санкций с точки зрения экономических исследований. В наиболее часто цитируемом исследовании на эту тему, проведенном Институтом мировой экономики Петерсона, установлено, что цели достигли около трети исследованных экономических санкций. Объектом исследования стали 170 случаев введения санкций со времен Первой мировой войны, говорится в статье.

Как правило, экономические санкции имеют цель изменить поведение правительства другой страны или даже способствовать смене режима. При этом иногда, отмечает автор, санкции могут иметь обратный эффект - население объединится вокруг своего правительства.

Так, например, популярность российского президента Владимира Путина возросла после введенных в марте 2014 года западных санкций, вызванных аннексией Крыма. К изменению поведения Кремля в желаемом направлении санкции не привели до сих пор - скорее наоборот, отмечает автор.

К тому же экономические санкции могут в значительной степени затронуть собственные компании и союзные государства, что может привести к обратному результату и требованиям об их отмене или смягчении. Такой потенциал есть и у недавних американских санкций. Вашингтон сознательно идет на сопутствующий ущерб вроде лихорадки в швейцарском промышленном концерне Sulzer или на сырьевых рынках, а также потенциальной потери собственной репутации.

Однако чем объясняется популярность санкций на фоне хотя и имеющегося, однако незначительного успеха? "Экономические меры часто являются менее радикальными, чем военные операции. К тому же часто политикам, с оглядкой на местную публику, достаточно символических действий. В случае с американским президентом Дональдом Трампом возникает вопрос, не хочет ли он своими мерами обеспечить себе преимущество на дальнейших переговорах", - рассуждает Хосп.

Недавние американские санкции, вероятно, в первую очередь были задуманы как наказание. Закручивая санкционную спираль, США, прежде всего, показали, на что они способны, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, заключает журналист.