Маас за ужесточение курса против Москвы

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступает за ужесточение курса в отношении России. "К сожалению, Россия все больше действует враждебно", - заявил политик в разговоре с изданием Der Spiegel.

"Впервые с конца Второй мировой войны посреди Европы было использовано незаконное химическое оружие, кибератаки, кажется, становятся частью российской внешней политики, а в таком серьезном конфликте, как в Сирии, Россия блокирует Совбез ООН", - заявил Маас в своем первом интервью после вступления в должность министра иностранных дел.

Маас не поддерживает возможность ослабления санкций против России в случае, если она исполнит часть обязательств по Минским соглашениям: "Есть четкие договоренности, которые предусматривают, что санкции будут ослаблены только тогда, когда Россия выполнит свои обязательства, - указал министр. - Договоры должны соблюдаться. Мы должны этого придерживаться".

Тем не менее, Маас хочет стремиться к диалогу с Москвой, передает издание.