Меркель оказалась из-за Трампа перед дилеммой

Канцлер Ангела Меркель не дистанцируется от Трампа, однако исключает участие Германии в возможной военной операции в Сирии. О том, как федеральное правительство реагирует на угрозы президента США, пишет обозреватель Tagesspiegel Ханс Монат.

"Германия не будет участвовать в возможных военных акциях", - заявила почти через день после угроз Трампа нанести ракетный удар по сирийским целям глава правительства ФРГ, подчеркнув при этом, что американская сторона еще не приняла окончательного решения об ударе.

"Меркель указала на то, что правительство Германии в общем и целом поддерживает военную реакцию своих партнеров в Вашингтоне, Лондоне и Париже в ответ на применение химического оружия в Сирии", - говорится в статье.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил в ходе рабочего визита в Ирландию: "Если мы хотим сохранить давление на Россию, реакция партнеров должна быть согласованной".

Автор статьи комментирует: "Федеральное правительство понимает, что авиа- или ракетные удары, инициированные непредсказуемым и явно не пользующимся популярностью (в Германии) американским президентом, не будут встречены в немецком обществе с одобрением, однако для Берлина единство Запада на фоне конфликта с сирийским режимом и его патроном в лице России имеет настолько серьезное значение, что он счел нужным выразить солидарность с Вашингтоном, Парижем и Лондоном еще до возможной военной операции".

"Всем ответственным за внешнюю политику Германии хорошо известно, что решение Трампа о нанесении военного удара не подменяет собой внешнеполитическую стратегию США, - скорее оно рассчитано на аплодисменты внутри страны. Берлин не ждет, что масштаб предполагаемой военной операции позволит изменить расстановку сил в Сирии. В большей степени, - указывает Монат, - речь идет о символической реакции Запада, цель которой - указать на неприемлемость применения химического оружия. Есть надежда и на то, что единство Запада впечатлит Россию".

"У Берлина нет особых возможностей для маневра в сирийском вопросе", - констатирует автор. "Влияние Германии ограничено, в частности, потому, что она не будет участвовать в возможных военных операциях в Сирии", - цитирует автор Йоханнеса Варвика, эксперта по международным отношениям из Университета Халле.