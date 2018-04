13 апреля 2018 г. Майкл Эванс, Том Парфитт, Кэтрин Филп | The Times Асад ставит свои самолеты на безопасную стоянку в российских ангарах "Режим Асада начал размещать свою военную технику рядом с российской в надежде защитить ее от потенциальных ракетных ударов коалиции во главе с США", - сообщает The Times. Американские разведслужбы засекли перемещение сирийских самолетов на подконтрольные России базы или на базы со значительным российским присутствием. "Попытки Сирии укрыть свою авиацию могут помешать усилиям Британии, США и Франции нанести серьезный урон вооруженным силам Асада и их способности осуществлять химатаки", - подчеркивают авторы статьи Майкл Эванс, Том Парфитт и Кэтрин Филп. "США будут стремиться избежать ударов по российским силам, - говорится в публикации. - Считается, что президент Трамп выступает за более масштабную кампанию по сравнению с прошлогодним залпом крылатых ракет по авиабазе Шайрат - плацдарму для атаки на Хан-Шейхун с использованием газа зарин". "Вооруженным силам во главе с США, наносящим удар по Сирии, придется обойти передовые радиолокаторы российской системы ПВО, которые Москва там разместила", - отмечает издание. "Русские объединили С-400, проданные сирийскому режиму, с собственными системами в Хмеймиме, создав обширную радиолокационную сеть. Эта система ПВО, которую еще предстоит испытать в бою, имеет дальность действия до 250 км и, по утверждениям России, может сбивать одновременно 80 целей. Она способна нанести удар как по крылатой ракете, так и по самолету", - пишет The Times. Пентагон разворачивает группу военных кораблей и подлодок, но, пока все они не окажутся на месте, может пройти неделя. "Когда десять военных кораблей и две субмарины займут позиции, к запуску по целям в Сирии будут готовы целых 700 "Томагавков", - сообщает издание. В прошлом году во время атаки на Шайрат США выпустили всего 59 "Томагавков" с двух кораблей. Официальные лица в Москве подтвердили, что флотилия российских кораблей покинула Тартус и вышла в море. Опубликованные израильской компанией спутниковые снимки свидетельствуют о том, что от базы отошли 11 кораблей, в том числе фрегат "Адмирал Григорович", десантный корабль проекта 775 и подводная лодка класса "Кило". Источник: The Times