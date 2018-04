13 апреля 2018 г. Редакция | The Times Путин-изгой Независимые наблюдатели ОЗХО подтвердили, что для отравления Сергея Скрипаля и его дочери использовалось нервно-паралитическое вещество военного класса. "Если бы Россия была ответственной державой, как она утверждает, ее власти сейчас пытались бы выяснить, как и почему этот яд оказался в прошлом месяце в Солсбери", - пишет The Times в редакционной статье. Факты мало заботят Москву, которая больше не видит выгоды в честном сотрудничестве с Западом. "Став президентом 18 лет назад, Владимир Путин, казалось, стремился к взаимопониманию с западными демократиями. Он делал это из корыстных интересов, считая, что открытая миру экономика поможет его стране процветать, не поставив под угрозу ее национальную идентичность", - говорится в публикации. Рецессия 2008-2009 годов в России поставила крест на этих надеждах. "С тех пор Путин сменил курс и стал преследовать цель защитить Россию как великую державу", - пишет газета. Главным фактором ухудшения отношений между Востоком и Западом The Times называет то, что сущность власти Путина фундаментальным образом изменилась. "Она стала властью, нацеленной на разрушение", - подчеркивает издание. Под вопросом остается, есть ли путь возврата к нормальным отношениям с администрацией Путина. "Началом стала бы откровенность по поводу отравления Скрипаля, сдерживание Асада, переговоры об уходе с Восточной Украины и прекращение неустанных российских кибератак, - полагает The Times. - Однако настоящая перезагрузка потребует признать ценность честности, а не регулярно искажать информацию ради политической выгоды". "Кремленологи спрашивают: "Кто потерял Россию?" Но это Путин предпочел отдалиться от Запада", - подчеркивает газета. Его решение уничтожить всяческое доверие тем более прискорбно, что между русскими и британцами еще сильны сентиментальные узы, не в последнюю очередь потому, что они плечом к плечу боролись против Гитлера. "Путину следует понять, что западное влияние может быть силой добра и что принятие международных норм не является признаком слабости. Впрочем, надежды на то, что он покается, немного", - заключает The Times. Источник: The Times