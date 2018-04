13 апреля 2018 г. Доминик Кеннеди | The Times Российский банкир Александр Перепиличный "мог умереть от отравления суши" "Российский бизнесмен, упавший мертвым во время пробежки в Британии, возможно, скончался в результате отравления испорченной рыбой, которую он ел вместе с любовницей в Париже накануне вечером, как было заявлено на судебном следствии вчера", - пишет The Times. "Необъяснимая смерть Александра Перепиличного, который слишком боялся ехать на родину, привела к теориям, что его убили русские. Он помогал швейцарской прокуратуре в расследовании мошенничества российских чиновников, и его преследовала из-за денег компания, возглавляемая россиянином, подозреваемым в убийстве Александра Литвиненко в 2006 году", - пишет автор. Тем не менее, кардиолог заявил, что причиной смерти банкира могло быть нарушение сердечного ритма, вызванное пищевым отравлением в Париже на выходных, говорится в статье. Очевидное использование Перепиличным "Виагры" во время встречи с любовницей также могло привести к смерти в результате патологической реакции с пищевым ядом, или если кто-то подложил ему другие таблетки, как говорится в материалах следствия. Источник: The Times