13 апреля 2018 г. Филип Бамп | The Washington Post Как башню Trump Soho рекламировали русским Давая интервью изданию, посвященному продажам недвижимости в 2008 году, Дональд Трамп-младший сделал заявление, которое всплыло в связи с выдвижением кандидатуры его отца в президенты восемь лет спустя, пишет корреспондент The Washington Post Филип Бамп. "В плане покупки элитных товаров в США, - сказал он, - русские составляют довольно непропорциональную долю во многих наших активах". Это, по его словам, однозначно касалось "нашего проекта в Сохо и других местах Нью-Йорка. Мы наблюдаем большой приток денег из России". Строительство башни Trump Soho было завершено в 2008 году. В сентябре 2009 года некто по имени Айгуль Сафина зарегистрировала новый сайт: TrumpSoho.ru, сообщает издание. Этот сайт, по сути, был русскоязычной версией стандартной брошюры, в которой демонстрировались преимущества недвижимости, вплоть до интервью с Дональдом Трампом, говорится в статье. "В отличие от брошюры, на сайте TrumpSoho.ru находилась фотография Трампа с двумя другими людьми. Это были Руеди Сайбер, президент Sieber International в Майами, и Игорь Богомольный, идентифицированный в блогпосте 2012 года как российский директор по продажам Sieber International", - сообщает газета. К ноябрю 2008 года в РИА "Новости" его назвали главой восточноевропейского представительства Trump Soho. Трамп, как рассказал Богомольный РИА, рассматривал возможности семи или восьми проектов в России, говорится в статье. В какой-то момент в 2008 или 2009 году Богомольный сообщил сайту HomeOverseas.ru, что продажи в Trump Soho идут оживленно. По его словам, были проданы почти две трети помещений, причем 15% из них купили россияне. "Это было неправдой. В 2010 году инвесторы подали в суд на Trump Soho, утверждая, что девелоперы - в особенности, семейство Трампов - завысили объемы продаж, чтобы сделать проект более привлекательным, чем он был на самом деле", - говорится в статье. В течение двух лет окружная прокуратура Манхэттена вела против Иванки Трамп и Дональда Трампа-младшего дело о преступном мошенничестве в связи с этим искажением фактов, сообщает издание. Впоследствии обвинения так и не были выдвинуты - после визита адвоката семьи Марка Касовица, отмечает Бамп. В мае 2015 года доменный регистр TrumpSoho.ru был удален, пишет автор. Через месяц Дональд Трамп выдвинул свою кандидатуру в президенты, напоминает он. Источник: The Washington Post