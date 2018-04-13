Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
13 апреля 2018 г.
13 апреля 2018 г.

Редакция | The Wall Street Journal

"Политический" газопровод Москвы

"В отношениях Европы с Россией наступили бурные времена, и одно из последствий, по-видимому, состоит в том, что Берлин наконец-то признал стратегическое значение газа", - пишет The Wall Street Journal в редакционной статье. "На этой неделе канцлер Меркель признала, что новый российский газопровод через Балтийское море - "политический". А теперь посмотрим, что она сделает в этой связи", - говорится в статье.

По мнению газеты, все еще "есть риск, что Берлин примет расплывчатые обещания Кремля о будущем поставок газа в Центральную Европу и через нее, тогда как Путин сможет их проигнорировать после прокладки "Северного потока-2".

"Лучше отказаться от этого проекта, - пишет WSJ. - Поскольку в США и на Ближнем Востоке растет экспорт сжиженного газа, у Европы предостаточно альтернатив поставкам, контролируемым Кремлем. Строители газопровода опасаются за "верховенство закона" в Германии, если "Северный поток-2" будет остановлен, но более масштабная опасность для стратегической позиции Германии и экономической безопасности Европы - в том, чтобы дать Кремлю больше политического влияния в снабжении Европы газом".

Источник: The Wall Street Journal


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2018 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               