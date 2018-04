13 апреля 2018 г. Редакция | The Wall Street Journal "Политический" газопровод Москвы "В отношениях Европы с Россией наступили бурные времена, и одно из последствий, по-видимому, состоит в том, что Берлин наконец-то признал стратегическое значение газа", - пишет The Wall Street Journal в редакционной статье. "На этой неделе канцлер Меркель признала, что новый российский газопровод через Балтийское море - "политический". А теперь посмотрим, что она сделает в этой связи", - говорится в статье. По мнению газеты, все еще "есть риск, что Берлин примет расплывчатые обещания Кремля о будущем поставок газа в Центральную Европу и через нее, тогда как Путин сможет их проигнорировать после прокладки "Северного потока-2". "Лучше отказаться от этого проекта, - пишет WSJ. - Поскольку в США и на Ближнем Востоке растет экспорт сжиженного газа, у Европы предостаточно альтернатив поставкам, контролируемым Кремлем. Строители газопровода опасаются за "верховенство закона" в Германии, если "Северный поток-2" будет остановлен, но более масштабная опасность для стратегической позиции Германии и экономической безопасности Европы - в том, чтобы дать Кремлю больше политического влияния в снабжении Европы газом". Источник: The Wall Street Journal