13 апреля 2018 г. Андреа Томас | The Wall Street Journal Санкций все больше, а товарооборот между Россией и Западом растет "Товарооборот между Россией и ее главными противниками на Западе вырос, несмотря на ухудшение отношений, что поднимает вопросы о долгосрочном воздействии на Москву экономических санкций", - пишет The Wall Street Journal. В 2017 году экспорт и импорт резко подскочили после трех лет спада и сейчас находятся на самом высоком уровне с 2014 года. "Перемена может быть недолговечной", - отмечает автор статьи Андреа Томас. После того как Вашингтон объявил новые санкции против российских чиновников и компаний, рынки в России обвалились и несколько западных компаний начали пересматривать свои инвестиции. "Однако прошлогоднее оживление все еще вызывает серьезные вопросы об эффективности подобных штрафных мер, - подчеркивает издание. - Хотя в краткосрочной перспективе санкции могут нанести немалый ущерб, их сила снижается, когда бизнес и в ряде случаев правительства стремятся обойти барьеры и восстановить экономические связи". Поначалу, отмечается в статье, санкции работали, усугубив воздействие низких цен на нефть и ускорив падение рубля. "В 2015 году торговля между ЕС и Россией сократилась более чем на 25%, - указывает издание. - Отскок в коммерческой активности тем более поразителен, что политические отношения между двумя сторонами в прошлом году заметно ухудшились". "В прошлом году Франция, Германия и Италия зафиксировали наиболее резкий рост торговли с Россией на 26,5%, 19,5% и 17,3% соответственно", - пишет The Wall Street Journal. Издание приводит пример того, как эффективность санкций со временем ослабевает: в 2016 году Китай обошел Германию и стал главным поставщиком машин и производственного оборудования в Россию, но годом спустя уступил свою позицию. "Пыль улеглась. Бизнес теперь может лучше оценивать, на какую экспортную лицензию следует подавать заявку, а у какой шансов нет", - сказала представитель немецкой ассоциации машиностроителей VDMA Моника Холлахер. Такие страны, как Германия и Италия, имеют давнюю историю торговли с Россией, а также институты, призванные содействовать отношениям. "Основанная в 2000 году Российско-германская рабочая группа по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов объединяет представителей бизнеса и властей. Распущенная в 2014-м, группа впервые встретилась снова в 2016 году, когда компании и учреждения подписали десять контрактов", - говорится в статье. "Здесь нет противоречий с внешней политикой Германии, - сказала пресс-секретарь германского министерства экономики Беате Барон. - Диалог с Россией должен продолжаться. Достичь этого даже в трудные времена - частично задача Российско-германской рабочей группы". Работа Российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам была приостановлена в 2015 году, но годом спустя возобновлена Эммануэлем Макроном. Российско-итальянская рабочая группа, созданная в 2002 году, в октябре провела встречу в Екатеринбурге. "Торговля - лишь самый заметный аспект экономических связей между Европой и Россией. Другой аспект - инвестиции, которые в статистике импорта-экспорта не отображаются. Прямые инвестиции из Германии в Россию, согласно статистике ЦБ РФ, за первые три квартала 2017 года выросли до 1,08 млрд долларов с 274 млн долларов за весь 2016 год. За тот же период французские инвестиции в Россию выросли до 524 млн долларов с 438 млн долларов", - пишет The Wall Street Journal. "Это частично отражает улучшение бизнес-климата в России наряду с нормализацией цен на нефть, падением стоимости местной рабочей силы и восстановлением рубля", - поясняет издание. Немецкий автопроизводитель Daimler строит в Подмосковье сборочный цех за 250 млн евро. BMW, как ожидается, в следующем году объявит о строительстве нового завода в Калининграде. Volkswagen и ГАЗ в прошлом году продлили сотрудничество до 2025 года. "Некоторые европейские компании стали сотрудничать с российским бизнесом несмотря на то, что эти связи угрожают упрочившимся отношениям с американскими партнерами, - отмечается в статье. - Немецкая компания-разработчик корпоративного программного обеспечения PSI в прошлом году получила от "Газпрома" заказ с одним условием: софт PSI больше не должен зависеть от наличия баз данных американского гиганта Oracle". Источник: The Wall Street Journal