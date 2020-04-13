Правительство США выдало грант на сумму 3,7 млн долларов уханьской лаборатории, которая находится в центре подозрений об утечке коронавируса

"Китайская лаборатория, которая находится в центре пристального внимания в связи с возможной утечки коронавируса, использует правительственные деньги США для проведения исследований на летучих мышах из пещер, которые, по мнению ученых, являются первичным источником смертельной вспышки", - сообщает Daily Mail.

"Уханьский Институт вирусологии проводил эксперименты с коронавирусом летучих мышей, пойманных в тысячах миль - в провинции Юньнань, и эти исследования финансировались за счет гранта правительства США в размере 3,7 млн долларов", - сообщается в статье.

"Секвенирование генома COVID-19 выявило его связь с летучими мышами, найденными в пещерах в провинции Юньнань, но сначала считалось, что он попал к человеку через рынок животных в Ухане. Раскрытие того факта, что Институт вирусологии в Ухане экспериментировал с летучими мышами из региона, который, как уже было известно, является источником коронавируса - и делал это на американские деньги, вызвало новые опасения, что лаборатория, а не рынок, является первоначальным источником вспышки", - передает издание.

Американские конгрессмены и группы давления возмутились тем фактом, что США предоставляют финансирование "опасным и жестоким экспериментам на животных в институте в Ухане. "Мне противно узнать, что в течение многих лет правительство США финансировало опасные и жестокие эксперименты на животных в институте в Ухане, которые могли способствовать глобальному распространению коронавируса, и исследования в других лабораториях в Китае, которые практически не контролируются властями США", - заявил конгрессмен Мэтт Гэтц.

"В субботу Энтони Беллотти, президент американской группы давления White Coat Waste, осудил американское правительство за расходование налоговых долларов в Китае, добавив: "Животных, зараженных вирусами или больных по иным причинам и подвергшихся издевательствам в китайских лабораториях, по сообщениям, могут продавать на рынках диких животных для употребления в пищу после того, как эксперименты закончены".

"Уханский институт вирусологии стоимостью 37 млн долларов, самая передовая лаборатория такого типа на материковой части Китая, находится в 20 милях от ныне печально известного рынка диких животных, который, как считалось, был местом первоначальной передачи вируса от животных к человеку. Согласно документам, полученным воскресным выпуском Daily Mail, ученые института экспериментировали с летучими мышами в рамках проекта, финансируемого Национальным институтом здравоохранения США, который продолжает лицензировать лабораторию в Ухане для получения американских денег на эксперименты", - говорится в статье.

"Национальный институт здравоохранения является основным учреждением правительства США, ответственным за исследования в области биомедицины и общественного здравоохранения. Институт вирусологии в Ухане упоминает его на своем веб-сайте в качестве партнера, так же как и нескольких других американских академических учреждений. Другими американскими партнерами являются Университет Алабамы, Университет Северного Техаса, Гарвардский университет и Национальная федерация дикой природы", - сообщается в статье.

"В рамках исследований, финансируемых Национальным институтом здравоохранения США, китайские ученые выращивали коронавирус в лаборатории и заражали им трехдневных поросят".

"Новость о том, что в Институте вирусологии велись исследования на летучих мышах с COVID-19, означает, что утечку из лаборатории в Ухане больше нельзя полностью исключать", - подчеркивает газета.

"Согласно одному непроверенному утверждению, ученые Института вирусологии могли заразиться, вступив в контакт с кровью, содержащей вирус, а затем распространить вирус среди местного населения. Насколько известно, второй институт в городе, Уханьский Центр по контролю и профилактике заболеваний, который расположен всего в трех милях от рынка, также проводил эксперименты на животных, таких как летучие мыши, и изучал способы передачи коронавирусов", - напоминает газета.

"Институт вирусологии, в котором хранится более 1500 штаммов смертельных вирусов, специализируется на исследовании "наиболее опасных патогенов", в частности, вирусов, переносимых летучими мышами. Китайские чиновники решили построить институт после того, как страну сокрушила вспышка атипичной пневмонии в 2002 и 2003 годах. SARS, другой вид коронавируса, убил 775 человек и заразил более 8000 человек во всем мире в результате эпидемии", - говорится в статье.

"С тех пор как в декабре в городе возникла вспышка нового коронавируса, вокруг него ходят различные теории заговора, которые говорят о том, что вирус появился именно там. В то время как ученые считают, что вирус передался человеку от диких животных, продаваемых в качестве еды на рынке в Ухане, сторонники теорий заговора выдвигают различные предположения. Некоторые из них утверждают, что вирус, формально известный как SARS-CoV-2, может быть разрабатываемым там биологическим оружием. Другие подозревают, что произошла утечка из лаборатории", - пишет газета.

"Китай неоднократно отрицал обвинения. Ши Чжэнли, заместитель директора института, заявила прессе в феврале, что она "гарантирует своей жизнью", что вспышка не связана с ее лабораторией. Она признала, что сначала, когда ее вызвали с конференции для расследования новой болезни, она подумала, не мог ли коронавирус распространиться из ее подразделения. Она предупреждала об опасности эпидемий, связанных с вирусами летучих мышей. Однако она утверждает, что не ожидала такой вспышки, как в Ухане в центре Китая, так как, согласно ее исследованиям, самым высоким риском подобной "зоонозной" передачи вируса человеку обладают субтропические районы на юге страны. В прошлом месяце Ши рассказала уважаемому научному журналу Scientific American о том, что испытала облегчение, когда (...) оказалось, ни одна из последовательностей генома не соответствовала их вирусным образцам", - пишет Daily Mail.

"(...) Также подобные теории опровергают и многие международные эксперты. Так, доктор Кеуш, профессор медицины и международного здравоохранения в Школе медицины и общественного здравоохранения Бостонского университета, подчеркнул, что никогда не происходило никакой утечки вирусов из лаборатории высокого уровня, такой как в Ухане. Он встал на защиту своих коллег в этом китайском городе, отметив: "Лаборатория Уханя спроектирована по самым высоким стандартам с резервными системами безопасности и высочайшим уровнем подготовки. Многие представители его исследовательских факультетов обучались в аналогичной лаборатории в Галвестоне, штат Техас. Поэтому мы знаем, что уханьская команда так же квалифицирована, как и техасская группа... Это означает, что утверждение об утечке не высоковероятно, а крайне маловероятно".

"Однако на прошлой неделе возникли новые сомнения в теории распространения вируса через рынок животных после того, как Цао Бинь, врач уханьской больницы Jinyintan, обнародовал исследование, показавшее, что 13 из первых 41 пациента с диагнозом коронавируса не имели никакого контакта с рынком. "Кажется очевидным, что рынок морепродуктов - не единственное место происхождения вируса", - подчеркнул он.

"Американский эксперт по биобезопасности профессор Ричард Эбрайт из Института микробиологии Ваксмана в Университета Ратгерса, штат Нью-Джерси, заявил, что (...) он видел доказательства того, что ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний и Института вирусологии изучали вирусы, используя "уровень безопасности 2", а не рекомендуемый "уровень 4", а "уровень 2" "обеспечивает лишь минимальную защиту работников лаборатории от заражения". (...) Он пришел к выводу, что имеющиеся доказательства являются "основой для исключения [того факта, что коронавирус] был создан в лаборатории, но нет никаких оснований для исключения вероятности несчастного случая в лаборатории".

"Результаты финансируемого США исследования в уханьском Институте вирусологии были опубликованы в ноябре 2017 года под заголовком: "Обнаружение большого генного пула коронавирусов, связанных с SARS летучих мышей, позволяет по-новому взглянуть на происхождение коронавируса SARS".

Анонс исследования гласит: "Для лабораторных экспериментов были пойманы летучие мыши в пещере в провинции Юньнань в Китае и взяты необходимые образцы. Все процедуры по сбору образцов выполнялись ветеринарами с одобрения Комитета по этике обращения с животными Уханьского Института вирусологии. Сбор образцов летучих мышей проводился десять раз с апреля 2011 года по октябрь 2015 года в разные сезоны в естественной среде обитания летучих мышей в одном месте (пещере) в Куньмине в провинции Юньнань в Китае. Летучих мышей ловили с помощью ловушек и собирали образцы с помощью фекальных мазков".

"Другое исследование, опубликованное в апреле 2018 года, было озаглавлено "Синдром острой диареи со смертельным исходом у свиней, вызванный HKU2-связанным коронавирусом летучей мыши". Описание исследования гласило: "После вспышки коронавируса, связанного с летучими мышами в 2016 году на китайских свинофермах, в пещере были пойманы летучие мыши и взяты образцы. Экспериментаторы выращивали вирус в лаборатории и вводили его трехдневным поросятам. Кишечные образцы больных поросят измельчали и скармливали другим поросятам".

(...)