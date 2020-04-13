Австрия с осторожностью выходит из карантина, связанного с коронавирусом

"(...) После пасхального понедельника в Австрии начнется своего рода воскрешение. Во вторник утром вновь откроют свои двери торговые предприятия, площадь которых не превышает 400 м², а также магазины для садоводов (весна в самом разгаре), магазины хозтоваров и даже городские сады. В начале мая настанет черед и для других магазинов, а также для парикмахерских. Отелям и ресторанам придется подождать до конца месяца, когда выяснится, каким образом их деятельность возобновится в середине мая", - пишет журналистка Le Figaro Мириам Детрюи.

"(...) Австрия отреагировала быстрее и посредством более ограничительных мер, чем другие страны, так что худшего удалось избежать, - заявил канцлер Себастьян Курц. - Такая быстрая и ограничительная реакция сегодня дает нам возможность быстрее выйти из кризиса. Но только если мы все продолжим последовательно соблюдать надлежащие меры".

"С 4 апреля количество случаев заражения коронавирусом неуклонно снижается. Согласно последним данным Министерства здравоохранения, в стране с населением 8,8 млн человек выявлено около 14 тыс. больных, около половины из них на сегодняшний день излечились. Карантинные меры стали применяться с 5 марта, и с тех пор система здравоохранения не была перегружена. Число смертей возросло до 350. Наиболее пострадавшим районом является Тироль, там более 3300 случаев заражения, в частности, из-за очага заражения на горнолыжном курорте Ишгль", - говорится в статье.

"(...) Тем не менее, правительство проявляет осторожность и призывает людей по-прежнему ограничивать социальные контакты, дабы предотвратить возобновление роста случаев заражения коронавирусом. (...) Ограничения на поездки остаются в силе до конца апреля. Каждый должен как можно больше оставаться дома и выходить только за покупками или для занятий на свежем воздухе, которые не представляют никакой опасности, при этом между людьми всегда следует соблюдать дистанцию не менее одного метра", - комментирует журналистка.

"Обязательное ношение масок, которое применялось в течение двух недель в супермаркетах, будет продлено, и торговым предприятиям придется ограничить количество покупателей, присутствующих в их стенах, из расчета один человек на 20 м². По-прежнему закрыты школы, а также культурные и спортивные сооружения. Публичные мероприятия запрещены до конца июня", - пишет Le Figaro.

"(...) В начале апреля было проведено исследование, в котором участвовало 1544 человека по всей стране в возрасте от 0 до 94 лет, с целью получить представление о реальной доле больных, с учетом бессимптомных носителей коронавируса. Результаты показывают, что 0,33% этой выборки инфицировано вирусом, это означает, что по всей стране может быть инфицировано 28 500 человек, что вдвое больше выявленных в настоящее время случаев", - отмечает автор статьи.

"В зависимости от эволюции цифр после новых объявлений карантинные меры могут быть пересмотрены. Большим вопросом остается продолжительность запрета на поездки. Смогут ли жители Австрии выезжать за пределы своих границ этим летом? - задумывается автор публикации. - Канцлер, который решил закрыть границу с Италией 10 марта, упомянул о риске ввоза больных после того, как Австрия полностью выйдет из кризиса. "Эта болезнь будет сопровождать нас до тех пор, пока не будет вакцины или эффективного лечения, - заявил он в воскресенье в интервью региональным газетам. - До этого момента не будет той неограниченной свободы передвижения, которая у нас была".