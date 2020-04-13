Кризис COVID-19 убивает кино?

"Вполне возможно, что кино не исчезнет, но перейдет в ранг некой диковинки, предназначенной для горстки энтузиастов, которые главным образом интересуются великими произведениями прошлого. Далее кино в обычной жизни получит статус, сравнимый с тем, который, например, сегодня имеет опера", - пишет кинокритик Жан-Мишель Фродон в издании Slate.fr.

"Проблема выхода из кризиса для седьмого искусства - это не просто проблема кинематографистов и любителей кино, она касается возможности вымысла того, что будет после него во всех областях культуры, - указывает он. - (...) Огромное количество закрытых во всем мире на время карантина кинотеатров уже никогда не откроются вновь, они обанкротятся, остальные - крупные сетевые и независимые - будут испытывать сложные финансовые ситуации".

"Но для киноискусства гораздо больше, чем для промышленности и торговли обувью, автомобилями или видеоиграми, важен вопрос о желании. Хотя недавнее исследование во Франции, похоже, вселяет надежду на то, что кино преодолеет эру карантина, все же есть повод для беспокойства и для уточнения смысла этого беспокойства", - отмечает автор статьи.

"Вопреки тому, что повторяют как попугаи публицисты и псевдожурналисты, до начала кризиса кинотеатры чувствовали себя очень хорошо во Франции, в Европе и в мире. После прохождения сквозь нынешний глобальный застой, продолжительность которого еще не известна, что произойдет с этим особым желанием покинуть свой дом ради того, чтобы ради коллективного просмотра пойти в кинозал и там, сидя в темноте смотреть фильм после того, как ты оплатил свой билет?" - задумывается эксперт.

"Все историки отмечают, каким быстрым и молниеносным стал международный успех изобретения братьев Люмьер в конце XIX столетия. Великий критик и теоретик Андре Базен сформулировал и объяснил, как кино отозвалось на то, что он назвал "антропологической потребностью", на разделяемое людьми желание духовности, несмотря на все их огромные различия. Так ли это происходит сегодня? Мы ничего об этом не знаем", - пишет автор.

"(...) Видео по запросу является транспортным средством (очень полезным для фильмов, среди прочего); это не творческое устройство, каким был и остается кинотеатр. "Творческое устройство" означает набор элементов, которые создают конфигурацию определенных аудиовизуальных продуктов, таких как фильмы, потому что их основным предназначением является кинозал ", - поясняет кинокритик.

"(...) Вполне возможно, что кино не исчезнет, но перейдет в ранг некой диковинки, предназначенной для горстки энтузиастов, которые главным образом интересуются великими произведениями прошлого. Далее кино в обычной жизни получит статус, сравнимый с тем, который, например, сегодня имеет опера", - говорится в статье.

"(...) В этом отношении COVID-19 играет роль объективного и неумолимого судьи, не имеющего мнения по данному вопросу и способного внезапно разорвать миллионы звеньев, сотканных за 125 лет", - указывает автор.

"(...) Кинофильм - это не то же самое, что сериалы. Сериалы придумывают истории - которые иногда являются инновационными и полезными для понимания и изменения мира. Но они не изобретают новые формы", - считает эксперт.

"(...) Вопросы по поводу коронавируса, которые сегодня вторгаются в общественное пространство и социальные сети, крутятся вокруг утверждения о том, что уже ничто не будет, как прежде, или не должно, или не может быть, как прежде. Нигде или почти нигде нет вопроса о культуре. Разумеется оттого, что культура - это некое излишество, нужное тогда, когда все хорошо, это для богемной элиты", - пишет Slate.fr.

"Почему же вопрос о культуре должен не только обсуждаться, то и стать вездесущим? Потому что очевидно то, что кинозалы, театры, концертные и выставочные площадки являются необходимыми пространствами для социализации, а кинотеатры, в частности, зачастую играют особо важную роль в этом отношении, особенно в малых и средних городах или в районах, наименее хорошо связанных с городскими центрами", - поясняет эксперт.

"А также и даже прежде всего потому, что "никогда больше не будет как прежде" требует изобретения новых форм, разнообразных способов мышления и воображения. И именно в этом состоит работа культуры", - утверждает Жан-Мишель Фродон.