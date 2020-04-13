Индустрия звукозаписи оказалась в тупике из-за карантина

"В то время как живые выступления, подобно тонущему кораблю, балансируют между отменами и отсрочками, мир звукозаписи размышляет о том, как выпутаться из сложившейся ситуации", - пишет музыкальный журналист Брис Микле в издании Slate.fr.

"(...) В этот период неопределенности многие звукозаписывающие компании уже получили финансовый удар или только готовятся к нему, - отмечает автор статьи. - Так происходит с Icid'ailleurs, рассказывает ее глава Стефан Грегуар: "Мы довольно старая звукозаписывающая компания, у которой есть возможность отложить основную часть деятельности на несколько месяцев. Мы можем позволить себе ждать. Мы продержимся до начала апреля, а потом будем наблюдать за развитием событий, но, возможно, нам придется сделать временный перерыв в работе".

"(...) Записанная музыка меньше подвергается влиянию карантина, чем живая музыка. Но поскольку магазины закрыты, а основная часть деятельности страны подорвана, игроки этого сектора отмечают значительное снижение поступлений от своих смежных прав (когда, например,песню транслируют в торговом центре или ночном клубе)", - говорится в статье.

Кларисса Арноу из звукозаписывающей компании Yotanka обеспокоена: "Мы почувствуем это позже, во второй половине года. Настанет срок оплаты дистрибьюторов, которые потребуют этого. Так что да, есть время подождать, но мы не можем изобрести для себя деятельность. Концерты отменяются, гонорары не генерируются. Да, права на телевидение или радио сохранятся, но поступление многих других доходов приостановлено".

"Можно подумать, что со взрывным ростом потоковой и дематериализованной музыки в целом музыкальная индустрия не пострадает. Но это не так", - указывает издание. - Прежде всего, продажи компактных дисков и виниловых пластинок (известных как "физические") по-прежнему составляют 37% ее доходов во Франции, хотя эта цифра падает. На этих носителях запланирован выход множества произведений, у некоторых музыкантов они составляют почти половину продаж".

"(...) Даже в сложившемся тупике некоторые звукозаписывающие компании решили ограничить отсрочку и продолжают выпускать альбомы в период карантина - в том числе и таких мировых звезд, как The Weeknd или Childish Gambino, которые получают очень мощную поддержку фанатов, - говорится в статье. - "Хорошо узнаваемые имена, звезды, могут выпустить альбом. По-прежнему существует потребность в утешении с помощью музыки. Тяга к новизне заменяется необходимостью найти пристанище, слушая тех музыкантов, которых мы уже знаем", - утверждает Софиан Фанен, журналист и автор книги "Бульвар стрима - от MP3 до Deezer, освобожденная музыка".

"(...) Некоторые игроки отрасли возлагают финансовые надежды на то, что в период карантина люди будут слушать больше потоковой музыки, - пишет Slate.fr. - На самом деле реальность оказывается более сложной. Пока нет официальных цифр и падение не является достаточно значительным, но уже наблюдается снижение общего прослушивания на таких платформах, как Deezer и Spotify. В Италии в период с 3 по 17 марта прослушивания топ-200 Spotify упали на 23,3%. В Испании этот показатель близок к 13%. Во Франции спад составил всего 2,4%, но в эти даты в стране еще не был введен карантин".

"Такое явление вполне логично, - говорится в публикации. "Потоковое прослушивание превращается в ритуал, оно всегда происходит в одинаковое время, в зависимости от распорядка дня, - объясняет Софиан Фанен. - Мы почти не слушаем музыку дома, скорее, мы украшаем ею какие-то моменты нашей жизни, особенно когда мы находимся в движении или едем на работу. Пики прослушиваний приходятся именно на эти часы. Возвращение домой затягивается надолго, потому что люди после работы идут заниматься спортом. Хотя по выходным они скорее занимаются групповыми видами спорта, а значит, без музыки. Типичный день прослушивания музыки очень похож на день прослушивания радио, с различной громкостью и в зависимости от дней недели. В субботу и воскресенье мы заняты другими делами: семейной жизнью, покупками, работой по дому, походами, садоводством...".

"В данный период все дни недели похожи на воскресенье, и игроки музыкальной индустрии предпочли бы превратить их в субботу или среду", - заключает эксперт.

"К этому следует добавить закрытие торговых предприятий, а также то, что люди обеспокоены новостями и на нихобращают больше внимания, в результате возникает общее падение прослушиваний, которое не соответствует представлению отдельных участников музыкальной индустрии о том, что можно извлечь какую-то выгоду из карантина", - указывает Брис Микле.