Цезий-137 на пути в Киев

"Пожар в зоне отчуждения продолжается уже несколько дней. Из-за огня в воздух попадают радиоактивные частицы. Катастрофа застала власти врасплох", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"Пожар в чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля. На настоящий момент огнем, который поражает в основном травянистые участки и подлесок, охвачено около 3,5 тыс. гектаров. Об этом в субботу сообщил интернет-портал Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения со ссылкой на данные Регионального восточноевропейского центра мониторинга пожаров", - передает журналист Бернхард Клазен.

"Чернобыльская зона была не готова к масштабному пожару. Некоторые очаги возгорания в зоне отчуждения расположены в таких местах, где нет подъезда, а соответственно, и возможности подвезти технику", - заявила руководительница агентства Екатерина Павлова.

"На зону уже было сброшено 240 тонн воды с помощью трех самолетов и трех вертолетов, сообщил украинский телеканал ТСН. В борьбе с пожаром задействованы 379 пожарных, сообщил украинский журнал "Новое время".

"В пятницу Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности объявил, что вместе с дымом из Чернобыля в Киев движется и цезий-137. Впрочем, по информации телеканала ТСН, ожидаемая концентрация вещества в сто раз ниже предельно допустимого уровня. Как сказал в интервью TAZ заместитель директора крупнейшей украинской экологической организации "Экодия" Алексей Пасюк, наибольшей опасности подвержены люди, участвующие в тушении пожара", - говорится в статье.

"В результате пожара в атмосферу попадают цезий и стронций, который накопился в растениях и на поверхности земли. И если их частицы попадут в легкие или кровь человека, они обеспечат ему проблемы со здоровьем на много лет". Такие горячие радиоактивные частицы, по словам Пасюка, могут перемещаться на десятки километров".

"По мнению Екатерины Павловой, в возникновении пожара в зоне отчуждения виноваты несколько факторов. Одним из них является изменение климата. "Все видели, какая была зима и вся эта сухая трава, сухостой, он очень стремительно воспламеняется", - сказала она. В то же время, по ее словам, до сих пор не были реализованы многие меры противопожарной защиты. Другие причины, по словам управления чернобыльской зоны, состоят в коротком замыкании линии электропередач на территории вокруг аварийного реактора, где проведены множество кабелей, и поджогах", - передает издание.

"Меры противопожарной защиты, предотвращение несанкционированного доступа на территорию и правильное обращение с колоссальным количеством ядерных отходов в чернобыльской зоне требуют значительных средств, - поясняет Алексей Пасюк. - А их у Украины нет". Многие задачи по устранению последствий чернобыльской катастрофы взяло на себя международное сообщество. Но многое нужно сделать и самой Украине. Хотя у страны и есть финансовые средства для хранения ядерных отходов, принятого десять лет назад бюджета недостаточно, указывает Пасюк. Ведь сегодняшняя стоимость отечественной валюты в три раза ниже курса тех лет", - передает Die Tageszeitung.