"Российская армия строит огромный военный лагерь недалеко от украинской границы", - говорится на сайте новостной передачи Tagesschau немецкого телеканала ARD.

"Жужжание выдает низколетящий беспилотник, затем раздается громкий звуковой сигнал. Небольшой разведывательный беспилотник пролетает на высоте 50 метров. Это говорит о том, что здесь, в полях к югу от российского города-миллионника Воронежа, российская армия построила за последние недели серьезный военный лагерь", - повествует журналист Демиан фон Остен.

"Всё поле заполнено военной техникой, - возмущается Андрей Иванович. - Там и пешком не пройдешь, не говоря уже о машине". 59-летний Андрей Иванович раньше тоже служил в российской армии. Сейчас он на пенсии и по выходным ездит на свою дачу. (...) "Сосед, который живет здесь круглый год, позвонил мне и сказал: "Кошмар! Своими цепями и колесами они распахали все поле!", - рассказывает он".

"Теперь перед его огородом паркуются несколько армейских грузовиков, а на дороге у его забора образовались глубокие следы от шин. (...) "Они построили целый городок!", - говорят местные жители. Там развеваются флаги, аккуратно расставлены большие палатки, из некоторых торчат дымящиеся дымоотводы; это, наверное, полевая кухня. В лагере также есть военный госпиталь", - говорится в статье.

"О лагере общественность узнала благодаря расследованию Руслана Левиева. Аналитик из московского центра Conflict Intelligence Team проанализировал видео, загруженные пользователями в соцсети, в частности на платформе TikTok. На них видны танки, которые перегружают с товарных поездов на грузовики. Левиеву удалось идентифицировать две железнодорожные станции. В конечном итоге эти видео вместе с комментариями дачников на местном сайте привели его к лагерю: "Чтобы построить такой большой лагерь, требуется около месяца, - говорит он. - Это одно из доказательств того, что это точно не учения ".

"На фотографиях из соцсетей Левиев идентифицировал подразделения из Сибири, а также Приволжского и Уральского регионов. "Даже поезд будет ехать несколько дней из Новосибирской области [в Сибири] в Воронеж", - говорит Левиев и напоминает о войне на востоке Украины: "Мы давно не видели столько военной техники и такой концентрации ресурсов, во всяком случае, со времен горячей фазы войны в Донбассе". То есть, с 2014-2015 годов", - говорится в статье.

"Именно страх возобновления украинской войны сейчас беспокоит многих политиков на Западе и на Украине. И лагерь под Воронежем мог бы сыграть в этой связи важную роль", - отмечает издание.

"По оценкам Украины, Россия стянула к границе с восточной Украиной 40 тыс. военнослужащих. То же самое произошло и в Крыму, сообщила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель. Кремль уже две недели не отвечает на просьбу Зеленского провести телефонный разговор".

Как предполагает Руслан Левиев, в Воронежской области есть еще один лагерь, расположенный ближе к украинской границе, о чем также свидетельствует одно из видео в соцсетях.

"Тем временем воронежские дачники вынужденно смирились с солдатами в качестве своих новых соседей, - пишет издание в заключение. - "Главное, чтобы был порядок, - говорит дачник Андрей Иванович. - И чтобы солдаты не разрушили наши дороги".