13 апреля 2021 г. Бен Холл | Financial Times Украина и ее союзники пытаются оценить, стремится ли Путин к войне "Украина и ее западные союзники в очередной раз пытаются определить, имеет ли Владимир Путин в виду войну. (...) Аналитики размышляют о возможном вмешательстве России. Предположения варьируются от более ожесточенных боев вдоль линии контроля, отделяющей украинские войска от поддерживаемых Россией сепаратистов и российских войск в Донбассе, до захвата всего Донбасса и территории, прилегающей к Крыму, и полномасштабного вторжения. Разжигание волнений среди русскоязычного населения Одессы и Харькова также может послужить поводом для отправки российских "миротворцев", - пишет обозреватель Бен Холл на страницах Financial Times. "О мотивации Путина тоже остается гадать, - продолжает он. - Это разочарование тем, что президент Украины Владимир Зеленский, который, казалось, был готов к компромиссу с Москвой после вступления в должность в 2019 году, отказывается принять интерпретацию Кремлем так называемого мирного соглашения "Минск-2"? Это месть за недавнее наступление Зеленского на Виктора Медведчука, могущественного олигарха и ведущего пророссийского политика Украины? Или это патриотическое отвлечение внимания от падающей внутренней популярности накануне сентябрьских выборов? Российский лидер, весьма вероятно, испытывает президента США Джо Байдена, который считает Путина убийцей, и решимость Запада". "При всей неопределенности представляется очевидным, что Минский процесс зашел в тупик. Киев не будет проводить местные выборы или разрабатывать новый статус автономии для Донбасса до тех пор, пока Россия сепаратисты, ее прокси, не вернут контроль над границей и внутренней безопасностью, от чего Москва отказывается. (...) Также представляется, что так называемый нормандский формат переговоров с участием Германии, Франции, России и Украины достиг своего предела. Хотя он дает Киеву шанс вести переговоры с Москвой на равных, он также позволяет России выступать в роли посредника в чьей-то гражданской войне, а не в качестве агрессора. Между тем способность Парижа и Берлина оказывать давление на Москву скомпрометирована (...)", - указывает обозреватель. "(...) Байден предложил Украине "непоколебимую" поддержку США. Но что это значит, тоже неясно. Дальнейшие экономические санкции кажутся вероятными, военная помощь - в меньшей степени", - говорится в статье. "Алена Гетманчук, директор аналитического центра New Europe Center в Киеве, говорит, что к российской военной угрозе нужно относиться серьезно, но не настолько, чтобы Запад начал "играть в путинскую игру" и вынудил Украину идти на уступки, подрывающие ее территориальный суверенитет. Вместо этого США и ЕС должны "разработать и синхронизировать две стратегии: поддержку Украину; наказание Путина". На данный момент США, похоже, более склонны к этому, чем ЕС. Но Меркель и Макрону будет сложно удержаться, если президент России продолжит эскалацию кризиса". Источник: Financial Times