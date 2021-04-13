Действительно ли мясо вредно для планеты?

"Чтобы сократить выбросы углерода, французский закон о климате призывает людей несколько дней в неделю отказываться от мяса в местах общественного питания. Задача: снизить его потребление во Франции на 20%. Но действительно ли животноводство загрязняет окружающую среду больше, чем выращивание фруктов и овощей?" - задумывается журналист Le Figaro Поль Сюги.

"Законопроект о климате, рассмотрение которого в первом чтении подходит к концу в эти дни в Национальном собрании Франции, заставит "каждого из нас [...] есть, возможно, немного меньше мяса, но зато это будет мясо местного производства, выращенное в хороших условиях", - сказала министр комплексных экологических преобразований Барбара Помпили. (...) Она также аплодировала обеими руками инициативе мэра Лиона по введению (официально из-за санитарных ограничений, влияющих на коллективное питание) меню без мяса во всех школьных столовых его города", - говорится в статье.

"Производство мяса уже несколько лет считается очень загрязняющим видом деятельности, на который, согласно докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) за 2013 год, приходится почти 14,5% глобальных выбросов углерода. Поэтому c точки зрения многих защитников окружающей среды, предпочтительнее было бы постепенно сокращать потребление мяса, некоторые даже считают, что его потребление надо окончательно прекратить. Отсюда усилия в этом направлении, предусмотренные законом о климате. Однако другие ученые, такие как физик Кейр Уотсон, который подвел итоги такой дискуссии в 2018 году на австралийском сайте Quillette, с этим не согласны и обвиняют активистов, выступающих против мяса, в скрытых идеологических мотивах", - отмечает автор статьи.

"(...) Сейчас уже трудно приступить к рассмотрению этих научных дебатов, не упомянув о роли лобби с обеих сторон. С одной стороны, мясо находится в поле зрения активистов по защите животных, которые разделились на два отдельных лагеря: "велфаристы", выступающие за улучшение условий разведения, которые борются, в частности, против интенсивного животноводства, и "аболиционисты", которые приравнивают убийство животного к преступлению и ведут борьбу за окончательное прекращение разведения животных. Их критика мяса в первую очередь основана на моральных аргументах, касающихся страданий животных, однако эти активисты без колебаний пускают в ход все средства, полагаясь также и на климатические аргументы. Так, сайт meat.info, на котором подробно описываются все предполагаемые разрушения, наносимые окружающей среде животноводством (а также охотой и рыбной ловлей), на самом деле принадлежит ассоциации L214, которая защищает веганство и регулярно сваливает вину на животноводов и мясников. (...) И наоборот, другие информационные сайты о мясе напрямую управляются профессионалами данного сектора, которые не намерены предоставлять своим оппонентам монополию на научный дискурс", - указывает журналист.

"(...) Тем не менее, попробуем резюмировать ключевые элементы дискуссии. В чем обвиняют мясо? В основном, в двух вещах: с одной стороны, животноводство якобы несет ответственность за значительную часть мировых выбросов парниковых газов, с другой стороны, для производства мяса требуется гораздо больше питьевой воды, чем для остального сельского хозяйства. Например, известный агроном Дэвид Пиментел в исследовании 2003 года утверждал, что для производства одного килограмма говядины в среднем требуется 100 тыс. литров воды по сравнению с 100 литрами на килограмм пшеницы", - пишет Le Figaro.

"При детальном рассмотрении все оказывается не так просто: действительно очень сложно обобщить данные на все производство мяса в любой точке мира, поскольку условия и методы различаются в разных странах, от одного животного к другому, от одного типа разведения к другому. По вопросу о количестве воды, необходимом для производства килограмма мяса, бывший главный редактор The Ecologist Саймон Фэрли, например, выдвинул другие аргументы, которые позволяют вернуться к этой цифре. В своей книге "Мясо, доброкачественная экстравагантность" он объясняет, что расчет Дэвида Пиментеля учитывает не только воду, которая непосредственно используется для того, чтобы напоить животное, но также и все, что проливается дождем на лугах (используя экстремальные, а не средние значения о количестве осадков). Но при разведении животных или без него, дождь все равно пошел бы... Поэтому расчет ученого уместен только в том случае, если учесть, что все пастбища, на которых пасутся сельскохозяйственные животные, могут использоваться для выращивания зерновых, что происходит далеко не везде", - сообщает издание.

"Мясную промышленность также критикуют за то, что она потребляет большую часть производимых зерновых для кормления животных. Здесь снова приводятся разные цифры, но можно, например, рассмотреть данные FAO, по которым на производство каждого килограмма говядины требуется от 10 до 25 кг зерновых (для птицы или свинины этот показатель ниже). За исключением того, что более или менее значительная для хозяйств часть сельскохозяйственных продуктов питания, потребляемых сельскохозяйственными животными, в действительности непригодна для употребления человеком", - говорится в статье.

"(...) Более серьезным является вопрос о существенных выбросах углерода, за которые несет ответственность производство мяса. Однако и здесь необходимо разобрать те черные ящики, которые образуются из-за слишком обобщенных цифр для того, чтобы точно объяснить рассматриваемые явления. С одной стороны, выбросы CO2 в основном касаются животноводства и овцеводства и в гораздо меньшей степени сектора свиноводства и птицеводства. И на самом деле, очень подробный расчет этого показателя включает, в частности, большую долю обезлесения и, следовательно, разрушения поглотителей углерода. Между тем, вырубка лесов в основном проводится для создания пространства для полевых культур (например, для соевых бобов в Бразилии). Конечно, эти культуры частично потребляются мясной промышленностью, но не только, и поэтому воздействие оказывается более косвенным. Во Франции же площадь лесов... ежегодно увеличивается на 100 тысяч гектаров. Таким образом, в развитых странах общие выбросы углерода, связанные с производством мяса, составляют гораздо меньшую долю от общих выбросов (например, 2,8% в США). Другие ученые также отмечают, что при использовании традиционных методов ведения сельского хозяйства с выпасом скота на пастбище, луга представляют собой естественные поглотители углерода, в которых накапливается часть загрязняющих выбросов", - комментирует автор публикации.

"Остается еще тот факт, что жвачные животные тоже ответственны за выбросы метана, намного более теплого парникового газа, чем углекислый газ, из-за бактериального брожения травы и кормов в первой камере желудка жвачных - того, что обычно называют "коровьей отрыжкой". Этим объясняется чрезмерная представленность этих животных в выбросах парниковых газов от животноводства в целом: фактически почти половина выбросов, производимых в сельском хозяйстве, связана с метанизацией. Однако это явление не является неизбежным: многие компании уже разрабатывают решения для значительного сокращения этих выделений, например, путем изменения рациона жвачных животных (для нейтрализации действия ферментов поступают в продажу соединения чеснока и кожуры цитрусовых или даже семена льна, которые как минимум на треть сокращают выбросы метана). Один британский стартап даже разработал прототип маски, способной улавливать 60% метана непосредственно при его выбросе животным", - сообщает журналист.

"(...) Подведем итоги. В глобальном масштабе на мясо приходится значительная часть выбросов парниковых газов. Но более усовершенствованный подход позволяет четко отделить мясо жвачных животных от остальной мясной продукции. Кроме того, в развитых странах производство мяса намного меньше загрязняет окружающую среду, к тому же очень большая доля выбросов приходится на транспорт. Следовательно, потребление местного мяса представляется очень эффективным решением для сокращения доли сектора в общих выбросах парниковых газов. Именно по этой причине многие экологические ассоциации высказались против ратификации Евросоюзом соглашения о свободной торговле с Меркосуром - общим рынком стран Южной Америки, которые, в частности, готовятся импортировать европейские продукты из автомобильного и текстильного секторов в обмен на интенсификацию экспорта мяса, особенно говядины. То есть в противоположность желанию Барбары Помпили потреблять "меньше мяса, но зато это будет мясо местного производства", - резюмирует Le Figaro.