Нападение с тыла на вакцинную дипломатию Китая в отношении Covid-19

"(...) Неужели маленькая фраза, произнесенная ученым, разрушит несколько месяцев дипломатической работы второй мировой державы? Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Гао Фу в субботу, 10 апреля, сделал неожиданное разоблачение, заявив на научной конференции о том, что существующие в настоящее время вакцины против коронавируса Sinopharm и Sinovac не дают "очень высокую степень защиты", - пишет корреспондент Le Monde в Пекине Фредерик Леметр.

"С декабря 2020 года Китай поставляет свои вакцины на большую часть планеты, при этом отвергая термин "вакцинная дипломатия", - говорится в статье. - 5 апреля японский сайт Nikkei Asia, который нельзя заподозрить в снисходительности к Пекину, отметил, что "Китай становится великим победителем в распространении вакцин".

"В то время как Соединенные Штаты почти не экспортируют Pfizer, а европейцы и британцы готовы разорвать друг друга в борьбе за дозы Astra Zeneca, вакцины, производимые китайцами - Sinopharm и Sinovac - продаются или распространяются в десятках стран, как развивающихся, так и в Европе. Жители Запада думают только о себе? К счастью, Китай думает в первую очередь об "общности судьбы всего человечества" и делает свои вакцины "глобальным общественным благом", - указывает автор статьи.

"(...) Не ускользнуло от чьего-то внимания и то, что китайские вакцины до сих пор не стали предметом каких-либо научных публикаций и что они все еще не одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), однако лидеры многих стран, столкнувшиеся с беспокойством своих сограждан, видели в китайских вакцинах свой единственный спасательный круг", - комментирует Леметр.

"Мы осуществили поставки более чем в 160 стран и международных организаций", - даже указал в понедельник, 12 апреля, министр иностранных дел Китая Ван И в своей самопоздравительной речи, прославляя "открытость и процветание" своей страны через год после окончания карантина в Ухане.

"Ставит ли под сомнение эту дипломатию признание Гао Фу? Проблема настолько остра, что в понедельник в китайских социальных сетях нигде не удалось найти запись слов профессора Фу. Наоборот, в воскресенье вечером он сказал Global Times, что его неправильно поняли. Он имел в виду не китайские вакцины, а вакцины в целом, - передает журналист. "Уровень защиты всех вакцин во всем мире иногда высок, а иногда - низок. Повышение их эффективности является проблемой, которую необходимо изучить ученым всего мира", - сказал он.

"Между тем, по данным ежедневной газеты Гонконга South China Morning Post, главный медицинский авторитет страны профессор Фу сказал, что страна изучает два пути "решить проблему низкой эффективности своих вакцин": скорректировать дозировку путем увеличения интервала между двумя инъекциями, и даже путем увеличения количества инъекций, или путем смешивания вакцин, использующих разные технологии".

"(...) Но если потребуются три дозы, то дефицит вакцины и ее стоимость увеличатся, и это две плохие новости, особенно для развивающихся стран, - пишет Le Monde. - Отвернутся ли заинтересованные государства от Пекина?"

"Это неочевидно, потому что люди, вероятно, подумают, что это лучше, чем ничего, и обнаружат, что на самом деле у них нет выбора. Вакцина Pfizer недоступна, Astra Zeneca отсутствует до такой степени, что у некоторых стран, даже имеющих сложные отношения с Китаем, таких как Филиппины, нет другого выбора, кроме как покупать китайские вакцины, "Спутник V" не производится в достаточных количествах, а Индия, которая экспортировала большую часть своей продукции, теперь резервирует ее для своих жителей. Что касается инициативы ВОЗ Covax, то она продвигается очень медленно. Поэтому Китай играет важную роль, но его надежность уменьшается", - отмечает Жан-Пьер Кабестан, профессор Баптистского университета в Гонконге,

"Дипломатические последствия могут оказаться ограниченными, однако признание профессора Фу создает для Китая еще одну проблему. Оно ставит под сомнение его научные способности. "Это доказывает, что во многих областях они еще не достигли наивысшего уровня", - считает Жан-Пьер Кабестан.

"А главное, доктор Фу стал восхвалять вакцины на основе матричной РНК. По его словам, эта технология открывает перед медициной "безграничные" возможности. Тем не менее, до сих пор к этой технике в Китае относились с подозрением. В январе Global Times попыталась начать кампанию против вакцины Pfizer, в которой она используется", - напоминает журналист.

"(...) Агентство New China News Agency сообщило, что исследовательская группа из Гонконгского университета планирует набрать добровольцев для получения смешанных вакцин. "[Им] следует ввести вакцину с матричной РНК от Pfizer в качестве первой дозы и инактивированную вакцину от SinovacBiotechпри второй инъекции. Этот метод, вероятно, мог бы обеспечить лучшую защитную эффективность, чем получение вакцины только одного типа", - говорится в сообщении агентства.

"В год празднования столетия коммунистической партии Китая президент Си Цзиньпин беспрестанно настаивает на том, что превосходство "социализма с китайскими особенностями" заключается в его "поиске истины в фактах". В данном случае правда состоит в том, что американская вакцина Pfizer значительно более эффективна, чем китайские вакцины, и что Китай отстает в самой инновационной технологии вакцинации", - анализирует Леметр.

"Согласно второму китайскому принципу, не может быть и речи о потере лица. Поэтому Китаю следует продолжать свою дипломатию, которую Запад зачастую воспринимает как агрессивную. И выступление Ван И, направленное исключительно на международную прессу, и реакция китайских СМИ, осуждающих "неправильную интерпретацию западных СМИ" речи профессора Фу, показывают, что Пекин не намерен отказываться от так называемой дипломатии "боевых волков", - говорится в публикации.

"Но вполне вероятно, что за закрытыми дверями официальных дворцов такой политике, проводимой непосредственно Си Цзиньпином, будут противостоять редкие внутренние критики, которые будут стремиться повлиять на ее курс или даже рискнут вполголоса покритиковать "великого лидера", чье имя они дажене решатся произнести", - резюмирует Фредерик Леметр.