Постковидный мир будет другим и более опасным

"Совет по национальной разведке США только что опубликовал свой доклад о Global Trends, которые будут определять мир до 2040 года", - сообщает Le Temps.

"Covid-19 окажет долгосрочное влияние на человеческое развитие, международные организации, внутреннюю политику государств и роль негосударственных субъектов. Это самое сильное потрясение со времен Второй мировой войны, и его последствия будут разворачиваться в течение многих лет. Устойчивость и адаптивность, которыми мы так хвастались, оказались неэффективными и уступили место более глубокой неопределенности", - говорится в докладе.

(...) "Covid-19 ускорил признание роли систем здравоохранения, подчеркнув при этом неравенство в доступе к медицинской помощи и инфраструктуре в разных регионах и странах. Он мобилизовал человеческие, материальные и финансовые ресурсы для борьбы с вирусом, что происходит в ущерб целям искоренения малярии, кори и полиомиелита, которые международное сообщество раньше поставило перед собой", - пишет издание.

"Слабость международного сотрудничества, ограничения, наложенные на роль ВОЗ, возрождение национализма и усиление поляризации в открытых обществах - таковы реалии, которые высветил Covid-19, в то время как авторитарные государства усилили слежку и репрессии против "своих" диссидентов под предлогом борьбы с пандемией", - продолжает автор публикации Франсуа Нордман.

"(...) В более общем плане доклад указывает на то, что демография останется основным фактором изменений в мире: старение общества в Китае, Японии, Западной Европе и Южной Азии может замедлить экономический рост. И наоборот, в Латинской Америке, Южной Азии и на Ближнем Востоке есть молодые люди, которые смогут развивать свою экономику, если инфраструктура и образование будут лучше управляться. Точно так же на мир будут оказывать давление явления, связанные с изменением климата - штормы и ураганы, наводнения, аномальная жара - что, в частности, приведет к увеличению миграции, которую будет труднее интегрировать", - говорится в статье.

"Открытия в области новых технологий, искусственного интеллекта и интернета вещей создадут новые возможности - экономики промышленно развитых стран смогут лучше компенсировать последствия старения, если они поймут, как их использовать - и увеличат неравенство в обществах: будут множиться рабочие места, требующие новых навыков и, в частности, большей приспособляемости, заменяя традиционные виды деятельности, причем без всякого переходного процесса. Однако государства и международные организации окажутся плохо подготовлены к предотвращению или нейтрализации последствий подобных преобразований: население будет все больше и больше терять доверие к политике своих правительств, а недовольство будет подпитывать протесты, подрывая функционирование демократий", - говорится далее.

"(...) Чаще всего информация будет интерпретироваться по-разному, у каждого будет своя правда. Соперничество между Китаем и западными странами станет постоянной структурой международной жизни, чреватой потенциальными угрозами, в то время как неэффективность международных организаций станет системной, предоставляя большую роль негосударственным субъектам и государственно-частным партнерствам", - резюмирует Нордман.