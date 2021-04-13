Жители Швейцарии закапывают трусы в землю ради науки

"В Швейцарии белые трусы исчезнут под землей на всей территории страны - и все это ради науки. Для изучения качества почвы в ближайшее время государственный научно-исследовательский центр Agroscope отправит 2 тыс. хлопковых трусов владельцам садов и фермерам. Добровольцы получат по паре трусов, которые нужно будет закопать в почве. После этого ученые изучат степень разложения ткани микроскопическими организмами, чтобы оценить качество почвы", - сообщает австрийское издание Der Standard.

"В почве обитают триллионы микроорганизмов. Чем разнообразнее мир грибков, бактерий и других организмов, тем здоровее почва. Это связано с тем, что крошечные обитатели почвы питаются остатками растений и снова делают доступными содержащиеся в них питательные вещества. Это касается и хлопчатобумажных трусов, зарытых в землю. Чем быстрее будет происходить разложение трусов, тем больше микроорганизмов живет в почве. По крайней мере, эту теорию планируют проверить в рамках проекта гражданской науки "Трусы как доказательство".

Добровольцы для участия в эксперименте откликнулись со всей страны, пишет издание.

"Трусы необходимо будет закопать в конце апреля на полях, лугах или на грядках. Одни трусы нужно будет выкопать обратно спустя месяц, другие - через два месяца. Разложившиеся предметы одежды нужно будет сфотографировать для того, чтобы ученые могли точно оценить степень их разложения - чем больше пострадает хлопковая ткань, тем больше в почве микроорганизмов и тем они активнее", - поясняется в публикации.

По словам эколога Марселя ван дер Хейдена из Цюрихского университета, главная цель проекта заключается в том, чтобы способствовать более осознанному отношению людей к почве, ценному ресурсу, который разрушается эрозией, строительством или чрезмерным использованием искусственных удобрений.

"Кроме трусов участникам исследования также нужно будет закопать шесть пакетиков чая марки Lipton, потому что они хорошо зарекомендовали себя в исследованиях почвы. (...) Степень разложения чая используется в качестве индикатора активности микроорганизмов в почве", - передает Der Standard.