Без права на жилье

"В России свободный рынок жилья существует только с 1991 года. Сотни тысяч покупателей жилья стали жертвами недобросовестных застройщиков", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"Уфа, столица Республики Башкортостан. У трассы хорошо видны палатки. Спасаясь от ночного холода, мужчины построили деревянный барак, покрытый пластиковыми панелями. Внутри есть плита, зона для приготовления пищи и несколько лежаков", - повествует журналистка Эстель Левресс.

"Импровизированный лагерь организовали прошлым летом 50 покупателей квартир, которые уже несколько лет ждут возможности заехать в жилой комплекс "Миловский парк". 80 дней они продержались в палатках, чтобы привлечь внимание местных властей. Они стали жертвами аферы с жильем, в которой пострадали в общей сложности более 1200 человек", - говорится в статье.

"Не только в Уфе, городе с миллионным населением, многие кварталы обезображены такими недостроенными жилыми комплексами или целыми рядами строительных руин. Их можно найти по всей Российской Федерации: 18 декабря 2020 года Министерство строительства опубликовало список из 2 910 незавершенных зданий, строительство которых было прекращено. Они расположены в 73 из 85 регионов России, от заморозки строительства пострадало около 200 000 человек".

"В советские времена получить жилье можно было почти бесплатно, - повествует издание. - Но официально выделенных квадратных метров зачастую приходилось ждать годами. Квартплата, включавшая отопление, едва ли составляла 3% от среднего дохода, но, с другой стороны, большинство людей жили в стесненных условиях. Часто в коммунальных квартирах, так называемых "коммуналках", проживали несколько поколений. Только после распада СССР российские семьи столкнулись с подводными камнями свободного рынка жилья".

История 60-летней Любови Пославской, "главного повара" палаточного лагеря в Уфе, - одна из многих. "Все началось с однокомнатной квартиры, которую моя бабушка получила от государства", - говорит Любовь Пославская. Когда ее мать стала главным арендатором квартиры, в которой она выросла, она поменяла однокомнатную квартиру на чуть большую. Так она переезжала несколько раз. Поскольку в СССР не разрешалось покупать квартиры, все делалось путем обмена, иногда через цепочку десятка квартир. Таким образом многие семьи могли значительно улучшить свои жилищные условия".

"Но затем в 1991 году СССР исчез с карты мира. Россия как государство-преемник гарантировала права, приобретенные при прежнем режиме. Но обеспечить их соблюдение становилось все труднее. Новая власть не упразднила их, но попыталась выполнить жилищные обязательства за счет выплаты разовой компенсации. В 2013 году, после 27 лет ожидания, брат Пославской получил 530 000 рублей (на тот момент 12 520 евро), которые он сразу же одолжил сестре, потому что она хотела купить квартиру для своего сына".

"Семь лет спустя эти двое до сих пор живут в квартире, которую они унаследовали от матери. "Не на улице живем, - утешает себя Пославская, - но многие жертвы этой аферы с недвижимостью находятся в критической ситуации". Люди влезли в долги, они должны одновременно платить кредит и арендную плату за квартиру. Государство должно что-то предпринять".

Квартиры в жилом комплексе "Миловский парк", которые были относительно дешевыми благодаря государственной поддержке, прежде всего программе "Жилье для российской семьи", приобрели многодетные семьи, сироты войны, ветераны, сотни людей из семей со скромным доходом. "Сегодня недостроенные здания представляют собой жалкое зрелище. Ни одной школы, ни одного магазина, ни одного кафе, никаких следов изначально запланированной инфраструктуры. Из 35 многоквартирных домов только 7 закончены и заселены. Из 28 оставшихся некоторые закончены на 85%, в других построено только один или два этажа. У некоторых зданий есть только фундамент. Стопки кирпичей или мешки с цементом говорят о внезапном прекращении строительства", - пишет издание.

"Виновата в этом система финансирования, при которой риск перекладывается на покупателей. Квартиры продаются на основании "договора участия в долевом строительстве". Покупатели становятся соинвесторами, которые перечисляют деньги застройщику. Взамен будущие владельцы платят на 20 - 40% меньше за квадратный метр, чем за готовую квартиру. Для застройщика преимущество состоит в том, что ему не нужно брать кредиты", - поясняет автор статьи.

"Но с годами участились случаи недобросовестного расчета затрат, банкротств строительных компаний и организованного мошенничества, в том числе коррупции и взяточничества. С начала 2000-х годов люди стали говорить об "обманутых дольщиках", заплативших за квартиру, которую они никогда не увидят. После финансового кризиса 2008 года количество обанкротившихся компаний увеличилось, соответственно возросло и число потерпевших".

"Власти уже неоднократно пытались ужесточить правила. (...)Однако это не предотвратило мошенничества, потому что недобросовестные застройщики быстрее властей. Поэтому им всегда удается использовать в своих интересах слабые места системы", - отмечает издание.

"Наш застройщик подделал разрешения на строительство, а контролирующие органы не заметили", - говорит одна из пострадавших. 54-летняя женщина сейчас живет на даче за городом. Она убеждена, что региональные власти были в сговоре с предпринимателем".

(...)

"Большинство жертв чувствуют себя брошенными властями. Не зная, куда обратиться, многие отчаявшиеся покупатели жилья просят помощи у президента Путина, который, по их мнению, является единственным, кто может решить проблему. В Уфе на фасаде недостроенного дома в жилом комплексе "Меркур" огромными буквами было написано: "Путин, помоги!". До 2019 года - потом фасад был покрашен, а призыв исчез".

"В 2007 году президент России пообещал "цивилизовать рынок" жилья, регулировать и поддерживать строительный сектор. Строительство жилья было объявлено "национальным приоритетом". В качестве рычага был также задуман материнский капитал, введенный в 2006 году для повышения рождаемости. (...)Несмотря на все эти усилия, в 2019 году объем выданных ипотечных кредитов в России составил всего 6% от валового внутреннего продукта (ВВП). В США и Германии этот показатель эквивалентен примерно половине годового ВВП, во Франции - 44%, а в таких восточноевропейских странах, как Польша или Чехия, 20-30%. Российские семьи не хотят брать на себя долгосрочные долги. Это можно понять, если учесть высокие процентные ставки и неопределенность экономической ситуации после финансового кризиса 2008 года и санкций, введенных США и ЕС, которые привели к сокращению доходов значительной части населения с 2014 года".

"В то время как стоимость жилья растет, средняя жилая площадь в расчете на одного человека растет лишь медленно. В 1995 году, по данным информационного агентства ТАСС, она составлял 18 кв.м. на человека, в 2019 году - только 26 кв.м. В Германии в том же году на человека приходилось в среднем 47 кв.м., а в США и вовсе 70 кв.м.", - говорится в статье.

"Таким образом, государство не смогло сдержать обещание по решению жилищного вопроса с помощью субсидий. Поэтому были предприняты попытки решить, по крайней мере, самые серьезные проблемы. В 2017 году Путин поручил правительству решить проблему "обманутых дольщиков" в течение трех лет. (...) Был создан Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. (...)Государство также реформировало систему финансирования строительства".

"Банки радуются увеличению числа кредитов на недвижимость. "По сравнению с другими странами, мы все еще находимся на очень низком уровне задолженности. Еще есть, куда расти, - говорит главный экономист "Альфа-Банка" Наталья Орлова. - В ближайшие несколько лет у страны не будет выбора: население будет вынуждено брать больше кредитов, если захочет сохранить свой уровень жизни".

"Многие россияне до сих пор считают, что их не выселят из квартиры, если они докажут, что им негде жить. Им, по-видимому, едва ли известен тот факт, что с 2004 года эта защита больше не распространяется на имущество, находящееся в ипотеке".

"Число конфискованного жилья растет с каждым годом, - указывает издание. - По данным Федеральной службы судебных приставов, в период с 2015 по 2019 год это число выросло с 326 447 до 551 776. И если объем кредитов продолжит расти такими темпами, то эта кривая вряд ли пойдет на спад".

"В то время как регулирование в сфере строительства недвижимости и выплат компенсаций обманутым потребителям подпитывают надежды на то, что российский рынок недвижимости наконец-то будет взят под контроль, увеличение частного долга может вскоре создать не менее жестокий, хотя и легальный, рынок. "Обманутые дольщики" скооперировались. Вопрос в том, смогут ли обремененные большими долгами семьи, чьи квартиры были конфискованы, сделать то же самое. В нежелании россиян брать кредиты на недвижимость, вероятно, кроется и плохое предчувствие", - пишет Die Tageszeitung.