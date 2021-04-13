Die Welt: "Для Советского Союза Юрий Гагарин был лишь живым грузом"

"Юрий Гагарин стал первым человеком, покинувшим Землю 12 апреля 1961 года. 108 минут длился его космический полет. Главные качества Гагарина: он обладал особенно спокойным характером, был русским и родился в семье рабочих. Он погиб трагической смертью", - пишет немецкое издание Die Welt.

12 апреля 1961 года "27-летний военный летчик встал в 5:30 утра по местному времени, надел свой оранжевый скафандр, белый шлем с большими, написанными на кириллице буквами "CCCP" и пошел к автобусу, который доставил его на стартовую площадку вместе со своим столь же экипированным дублером Германом Титовым", повествует журналист Свен Феликс Келлерхофф.

"В 7:10 утра Гагарин начал подниматься на вершину ракеты высотой около 40 метров, и там забрался в сферическую капсулу, получившую название "Восток". Запуск должен был состояться через два часа. Но внезапно сигнальные огни в центре управления загорелись красным".

"Это означало, что люк не был закрыт должным образом и закрыть его было невозможно. Более часа техники наземного экипажа работали над исправлением ошибки. (...) Гагарин продолжал сидеть и был совершенно спокоен", - отмечает издание.

"В том числе, именно поэтому он был выбран для первого пилотируемого полета в космос. Но это была лишь одна из причин. Гагарин был квалифицированным летчиком-истребителем, достаточно низкого роста, всего 1,57 метра, и моложе 30 лет - то есть обладал всеми необходимыми качествами".

"Однако, прежде всего, он отлично соответствовал идеалу, с которым советский партийный лидер Никита Хрущев намеревался выступить перед общественностью в случае успеха: "Это должен был быть русский человек, из рабочего класса", - пишет эксперт по космонавтике Улли Кульке в своей книге "Штурмующие космос". Гагарин соответствовал обоим требованиям", - говорится в статье.

"При этом его навыки летчика не имели значения, - предполагает издание. - Фактически, с момента сдачи им экзамена пилота в 1955 году до его принятия в космическую программу в марте 1960 года, он налетал в общей сложности всего 247 летных часов, из которых только 23 часа он провел в сложных погодных условиях. Гагарин также не был инженером и уж точно не был опытным летчиком-испытателем, в отличие от своих шести американских коллег из программы "Меркурий", опыт которых измерялся тысячами летных часов (впрочем, они были старше Гагарина как минимум на восемь лет)".

"Но в этом и не было необходимости, ведь Гагарину все равно не нужно было управлять полетом самостоятельно. Весь полет должен был выполняться по заранее заданной программе, а в случае нештатной ситуации он должен был быть скорректирован путем дистанционного управления. Первый космонавт был живым грузом, не более того", - утверждает Die Welt.

"Соответственно, во время всего полета, длительность которого по подсчетам должна была составить около двух часов, на лицо Гагарина была направлена камера, которая должна была фиксировать его реакцию, если бы он был не в состоянии сообщить о ней сам. На самом деле Сергей Королёв все же хотел, чтобы Гагарин постоянно оставался на связи с наземной станцией", - говорится в статье.

Старт космического корабля был осуществлен в 9:07 по московскому времени."В 9:21 утра космический аппарат промчался над Тихим океаном за пределы Камчатки; через пятнадцать минут Гагарин пролетел над Гавайскими островами и сообщил: "Чувствую себя прекрасно, очень хорошо, очень хорошо". (...) В 9:57 утра Гагарин, используя позывной "Кедр", ошибочно сообщил: "Я над Америкой". На самом деле в то время он пролетал над южной частью Тихого океана за тысячи километров к западу от тихоокеанского побережья Чили".

"В 10:25 утра "Восток" как раз приближался к африканскому побережью на высоте около 180 километров над Анголой, когда автоматически сработали тормозные двигатели. Теперь от капсулы с Гагариным на борту должен был отделиться модуль снабжения".

"Но этого не произошло. Вместо этого "Восток" внезапно стал быстро вращаться вокруг своей оси, поворачиваясь каждые три секунды. Некоторые кабели не отсоединились, как это было предусмотрено. Гагарин сохранял спокойствие и не направил на наземную станцию ни одного сообщения - в любом случае, Королев мог сделать не больше, чем он сам. Высокие температуры при повторном входе в атмосферу решили проблему: кабели просто расплавились", - повествует издание.

"Силы, действовавшие на Гагарина, были экстремальными - позже советские медики подсчитали, что перегрузка составляла 10g, что в десять раз превышало нормальные значения; при запуске Гагарин испытал перегрузку, которая составляла максимум чуть меньше половины перегрузки, испытанной теперь. Однако эта нагрузка длилась всего несколько секунд. (...) В 10:55, катапультировавшись из своего космического аппарата, Гагарин приземлился близ деревни Смеловка недалеко от Волги".

"Строго говоря, Гагарин не сделал полный оборот вокруг Земли, потому что он, хотя и находился на околоземной орбите, приземлился примерно в 1200 километрах к западу от точки запуска ракеты, - указывает издание. - Лишь 6 и 7 августа 1961 г. дублер Гагарина Герман Титов действительно облетел земной шар - сделав это 17 раз".

"Тем не менее, Юрий Гагарин прославился как герой во всем Восточном блоке, но снова полететь в космос ему не позволили. Официально он служил командиром отряда советских космонавтов - чисто формальное командование, не имевшее какого-либо значения", - отмечает автор статьи.

"Гагарин хотел закончить обучение на летчика-истребителя, которое он прервал в 1960 году, и летал на старом МиГ-15, разбившись на нем 27 марта 1968 года. Лишь спустя почти полвека доклад о расследовании стал доступен общественности: причиной авиакатастрофы стало стечение обстоятельств: халатности и ошибок экипажа".