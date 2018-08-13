Эпидемия шпионажа: разведка США предупреждает о растущей угрозе, исходящей от россиян и китайцев в Силиконовой долине

Недавно американская разведка предупреждала о растущей угрозе, исходящей от российских и китайских шпионов в Силиконовой долине. Конкретно речь идет об участившихся случаях экономического шпионажа, сообщает журналист Business Insider Deutschland Миша Геёрг.

В открытой и готовой к экспериментам рабочей культуре Силиконовой долины возникла современная форма шпионажа, действующего в серой зоне законодательства.

Вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году вызвало возмущение по всей стране. "Оно показало, насколько далеко готовы зайти российские спецслужбы. На фоне того, что Путин имеет столько власти на политической арене, операции российских спецслужб в Силиконовой долине кажутся почти смешными, но это заблуждение", - отмечает журналист.

Деятельность российских шпионов в Силиконовой долине постоянно усиливалась после Второй мировой войны. Как сообщает немецкое издание Die Welt, этот тренд ослаб только при Горбачеве. После того как в 2000 году к власти пришел Владимир Путин, ситуация снова резко обострилась и фокус внимания России сместился: сейчас она сосредоточена на экономическом шпионаже и получении секретных технологий, передает издание.

Три бывших сотрудника американской разведки заявили в разговоре с изданием, что в шпионаже задействована и российская компания Rusnano USA. "Некоторые виды деятельности Rusnano USA были связаны не только с покупкой технологий, но и с внедрением людей в венчурные компании и развитием отношений в Силиконовой долине, - рассказал Die Welt один из экс-агентов. - Это позволяет им всюду протянуть свои щупальца".

В своем шпионаже Россия делает ставку и на проверенные временем методы, например, привлекая к участию в операциях элитных проституток. По словам американских агентов, российским проституткам уже не раз удавалось выудить у руководителей различных компаний в Силиконовой долине конфиденциальную информацию, говорится в статье.

Опасен для США и Китай, что, по данным Die Welt, подтверждают и различные бывшие сотрудники американской разведки. У Китая в сравнении с Россией есть решающее преимущество - в Калифорнии расположены влиятельные китайские общины, члены которых являются источниками информации о новых технологиях в IT-столице. Кроме того, китайские спецслужбы целенаправленно пытаются завербовать сотрудников интересных для них фирм, передает автор статьи.

"Стратегия Китая, нацеленная, прежде всего, на частные компании и в меньшей степени на государственные структуры, предоставляет Народной Республике возможности действовать в серой зоне законодательства - к такому Силиконовая долина, кажется, недостаточно подготовлена", - заключает Геёрг.