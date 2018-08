13 августа 2018 г. Джеймс Болл | The Daily Beast Украденные хакерами письма позволяют заглянуть в клуб миллиардеров вокруг Владимира Путина "На первый взгляд, мало что отличает Андрея Павлова от тысяч других богатых россиян, занимающихся бизнесом на Западе. Адвокат, которому в прошлом году исполнилось 40 лет, путешествует по роскошным европейским курортам, останавливается в пятизвездочных отелях, обедает в лучших ресторанах и пользуется услугами консьержа, чтобы разыскать для своей жены эксклюзивные сумки Hermès за 17 тыс. долларов", - пишет журналист The Daily Beast Джеймс Болл. Однако Павлов может быть одним из самых влиятельных россиян, отмечает автор. Пролить свет на его деятельность позволяют электронные письма, опубликованные в сети в результате, как заявляет Павлов, хакерской атаки. Личности хакеров неизвестны, уточняет Болл. Эти документы, а также данные судов в США и сообщения в СМИ дают представление о сложной цепочке связей Павлова. В 2007 году Павлов был на Кипре, где встречался с рядом чиновников российского МВД и человеком по имени Дмитрий Клюев, с которым он был знаком с 2001 года. Клюев, как заявляют американские прокуроры, был зачинщиком многомиллионной махинации, придуманной во время той поездки. Речь идет о "деле Магнитского", которое послужило причиной встречи в Trump Tower между Дональдом Трампом-младшим и российским юристом Натальей Весельницкой. "Американские прокуроры обвиняют Павлова в том, что он был центральным игроком в этом предполагаемом мошенничестве и его последствиях. И он лоббировал против санкций, введенных в ответ, по всему миру", - сообщает Болл. Так, в октябре 2013 года Павлов связался с вашингтонской юридической фирмой Akin Gump, одной из крупнейших в мире. Та порекомендовала обратиться к FTI Consulting - международной компании, занимающейся бизнес-консультированием. "После встречи с Павловым FTI выступила с предложением на 200 тыс. долларов за начальную часть работы по изучению дела", - сообщает автор статьи. Но Павлов, по-видимому, не воспользовался предложением. Хотя Конгресс принял санкции против ряда лиц, предположительно замешанных в мошенничестве, внесение Павлова в список на тот момент не рассматривалось. В ЕС дела обстояли хуже: Европарламент был близок к подписанию резолюции о том, что "ЕС должен отказать в визах и заморозить счета в Евросоюзе 32 российских чиновников, замешанных в смерти российского юриста Сергея Магнитского". На сей раз Павлов обратился к фирме Debovoise & Plimpton, прибегнув к помощи бывшего британского генпрокурора Питера Голдсмита, чья юридическая консультация позволила Британии вступить в войну в Ираке. Голдсмит действовал от имени Павлова и другого лица, упомянутого в списке Европарламента - Константина Пономарева. Пономарев призывал Debevoise & Plimpton использовать имя Голдсмита в письме чиновникам ЕС. "Пожалуйста, попросите лорда Голдсмита его подписать. Его подпись на этом письме усилит мои позиции не только в ЕС, но и в РФ", - говорил он в сообщении, отправленном также Павлову. Голдсмит оценил свою работу в 960 фунтов за час, отмечается в статье. Павлов также нанял пиар-фирму, частично принадлежащую Линтону Кросби - гуру в вопросе выборов, руководившему кампаниями Консервативной партии в Британии в 2015 и 2017 годах, а также предвыборными кампаниями в Австралии. "Тем не менее, усилия Павлова оказались тщетны: и он, и Пономарев были упомянуты в финальной резолюции, принятой Европарламентом в 2014 году", - пишет автор статьи. В британском коронерском суде звучали заявления о причастности Павлова ко второй смерти, связанной с делом Магнитского. Речь об Александре Перепиличном, с которым Павлов встречался за несколько месяцев до его смерти в ноябре 2012 года. По сообщениям, Перепиличный называл Павлова сотрудником российского МВД. Утверждалось, что Павлов был в Британии во время смерти осведомителя и уехал на следующий день. "Хотя Перепиличный, возможно, преувеличил, предположив, что Павлов работает в МВД России, электронные письма Павлова свидетельствуют об очень тесных рабочих отношениях с ведомством, как показывает случай с миллиардером в изгнании, правительством Казахстана и адвокатом, которая оказалась в центре событий", - говорится в статье. "В апреле 2014 года украинский адвокат, мать четырех детей и ключевой свидетель в крупнейшем в Британии деле о мошенничестве Елена Тищенко написала вышестоящему партнеру в лондонский офис одной из крупнейших в мире юридических фирм Hogan Lovells. В ее электронном письме был изложен ряд обвинений в адрес фирмы и одного из ее клиентов, известного казахстанского банка", - пишет Болл. Обвинения с ее стороны были серьезными: ее задержали в России под ложным предлогом, в камере ее посещали адвокаты, настаивающие на даче ложных показаний, ее незаконно держали под стражей и силой увезли в Казахстан. "Меня отпустили только после того, как я подписала соглашение [сотрудничать в качестве свидетеля], составленное Hogan Lovells. Как вы все понимаете, это выглядит плохо и незаконно", - писала она. Дело касалось Мухтара Аблязова, казахстанского банкира и политического соперника президента. Его обвиняли в мошенничестве с банком БТА, утверждавшим, что Аблязов присвоил его средства и активы на сумму до 6 млрд долларов. В Великобритании Аблязову предоставили политическое убежище, но в 2012 году он бежал во Францию. Частные следователи, нанятые Hogan Lovells, проследили за Тищенко - юрисконсультом Аблязова, когда она посещала Аблязова в его "убежище" - на вилле рядом с Каннами. Вскоре французские власти его задержали, а Тищенко арестовали в России и четыре месяца удерживали под стражей до тех пор, пока она не согласилась сотрудничать в качестве свидетеля. "Документы из партии электронных писем говорят о том, что Павлов присутствовал в тюрьме на расширенном допросе явно надломленной Тищенко, который в ноябре 2013 года проводили в Москве сотрудники российского и казахстанского министерства внутренних дел", - сообщает автор статьи. В публикации приводятся выдержки из протокола допроса, отправленного Павлову прокуратурой Казахстана. Сначала казахстанский прокурор объясняет Тищенко, что не будет допрашивать ее в присутствии ее адвоката. "Адвокаты скоро будут, вы с ними проконсультируетесь, хотите вы того или нет. Я объясню, почему я не буду допрашивать вас в их присутствии", - говорит он. Вскоре он говорит Тищенко: "Они (Казахстан) не хотят, чтобы были какие-либо ложные слухи о том, что на вас давили, или о каких-то незаконных действиях". Она перебивает: "Почему тогда со мной трое вооруженных мужчин и я в наручниках?" Ответ: "Это обычная процедура, которая продиктована не нами, а законом. Потому что вы здесь у нас, и вы считаете себя законопослушной гражданкой. Но есть люди, которые не разделяют это мнение. Иногда они пытаются убежать". Тищенко говорила также о своих мучениях, особенно из-за разлуки с детьми: "В изоляторе будет труп, разве вы не понимаете? Я больше не могу это выносить". Согласно документам, в декабре 2013 года Тищенко согласилась подписать составленное Hogan Lovells соглашение о сотрудничестве с банком БТА в его действиях против Аблязова, включая передачу всех доказательств Британии и Франции и прекращение всех связей с Аблязовым. Подписанное Тищенко соглашение Hogan Lovells отправила Павлову 20 декабря. В результате сотрудничества Тищенко вышла на свободу, а документы и улики были переданы БТА, юристам банка, а также властям России и Казахстана. Но в апреле 2014 года Павлов получил письмо от члена руководства БТА Павла Просянкина, использующего псевдоним "Питер Пэн". В нем говорилось об аннулировании соглашения с Тищенко, которая "на данный момент избегает приезжать в Российскую Федерацию или Казахстан". Тищенко стала писать разъяренные письма партнеру Hogan Lovells Майклу Робертсу и выдвинула обвинения в адрес Просянкина, Павлова и Криса Хардмана из Hogan Lovells. "Спустя несколько дней Тищенко отправила более спокойное письмо, повторив утверждения о том, что ей угрожал сотрудник БТА и что БТА причастен к возобновлению уголовного дела против нее в России, но пообещала "помочь согласно договоренности", если ее дело будет "закрыто раз и навсегда", - пишет журналист The Daily Beast. "Hogan Lovells, конечно, отрицает любую причастность к запугиванию свидетелей, - прокомментировали в фирме. - Обвинения госпожи Тищенко в этом отношении были взяты назад вскоре после их предъявления, и она сотрудничала с банком БТА в его усилиях по возмещению убытков, связанных с мошенничеством, совершенным господином Аблязовым и его партнерами". Источник: The Daily Beast