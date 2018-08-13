Гормонально активные вещества могут вызывать преждевременное половое созревание

Половое созревание - это тяжелый период как для детей, так и для родителей, особенно, если гормоны начинают играть раньше предполагаемого срока. Эндокринологи и защитники окружающей среды предупреждают о веществах, которые влияют на гормональную систему человека и содержатся, например, в пустышках и зубных щетках, сообщает Елена Метц на страницах немецкого издания Frankfurter Rundschau.

У десятилетних девочек уже растет грудь, первые месячные появляются в 11 или 12 лет. В 2017 году в Германии средний возраст появления менструаций у девочек составил 12,8 года. 110 лет назад половое созревание наступало у детей на 2-3 года позже, говорится в статье.

Одной из основных причин смещения срока полового созревания является увеличение веса детей, считает президент Немецкого общества эндокринологии Йозеф Кёрле. По его мнению, причинами увеличения веса являются низкокачественное питание, недостаток сна и движения из-за того, что дети проводят много свободного времени перед экранами гаджетов. Жировые отложения приводят к раннему созреванию, что подтверждается опытами на животных, передает издание.

К тому же воздействие, причем уже во время беременности, оказывают и гормонально активные вещества, так называемые эндокринные дизрапторы. "Из-за них образуется больше жировых, чем мышечных и костных клеток, особенно у девочек", - говорит Кёрле.

Гормонально активные вещества содержатся в пластмассе и продуктах по уходу за телом. В 2013 году организация по защите окружающей среды BUND исследовала косметику в Германии и обнаружила такие вещества почти в каждом третьем продукте, в том числе в пустышках и зубных щетках.

Речь идет о веществе бисфенол А (BPA), поясняет Метц. С декабря 2017 года оно расценивается в ЕС как вызывающее опасения, в том числе потому, что оно причиняет вред репродуктивной системе. С 2020 года в ЕС будет запрещено использование BPA в термобумаге, однако Федеральная экологическая служба Германии указывает на то, что это вещество содержится во многих других продуктах ежедневного использования, в частности, в бутылках, консервных банках и DVD.

По словам Кёрле, существует целый ряд опасных веществ, которые могут содержаться повсюду - в пластиковой упаковке со сливочным маслом, в полиэтиленовой пленке, в которую заворачивают еду, в напитках, одежде, воздухе, а также в медицинских изделиях, например, в мягких катетерах и трубках.

70 европейских организаций по защите окружающей среды и прав потребителей, среди них BUND и Greenpeace, требуют от Еврокомиссии разработать комплексную стратегию по обращению с подобными веществами. По мнению организаций, необходимо срочно предпринять какие-либо действия, так как эти вещества связаны также с гормональными видами рака и нарушениями репродуктивной функции, сообщает издание.