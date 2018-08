13 августа 2018 г. Лаура Питель, Эндрю Ингланд | Financial Times Турция рассчитывает преодолеть кризис с помощью "новых альянсов" Реджеп Тайип Эрдоган не раз доказывал свою готовность идти на попятную под давлением обстоятельств. По мере нарастания перепалки с Дональдом Трампом многие аналитики были уверены, что президент Турции вновь проявит прагматичную жилку. Однако растут опасения, что на сей раз все может быть иначе, пишут журналисты Financial Times Лаура Питель и Эндрю Ингланд. Даже после болезненной недели, за которую турецкая лира потеряла пятую часть своей стоимости по отношению к доллару, Эрдоган остался непримирим. В воскресенье он на собрании правящей партии пообещал, что страна не склонится перед каким бы то ни было иностранным противником. Некоторые наблюдатели утверждают, что у Эрдогана нет выбора, кроме как в итоге уступить, поскольку Турции нужно ежегодно привлекать более 200 млрд долларов иностранного финансирования, чтобы поддерживать экономику на плаву. "Но турецкий президент может попытаться обратиться за поддержкой к России, Катару или Китаю, что еще больше расшатает и без того ослабленные связи между Западом и стратегически важным членом НАТО", - указывают журналисты. В статье в The New York Times Эрдоган предупредил Вашингтон, что тот должен перестать рассматривать Турцию как незначительного партнера либо "смириться с тем фактом, что у Турции есть альтернативы". В воскресенье он заявил: "Мы ответим человеку, который ведет торговую войну против всего мира, включая нашу страну, обратившись к новым рынкам, новому сотрудничеству и новым альянсам". Стамбульский консультант компании GlobalSource Partners Атилла Есилада считает, что дерзкие высказывания Эрдогана свидетельствуют об изучении других вариантов. "Думаю, он говорил с Путиным, и тот мог пообещать какие-то кредиты. Это мое предположение. Он безумец, но не сумасшедший. Так что я бы предположил, что у него есть обоснованные надежды достать некие деньги где-то еще", - сказал эксперт. В понедельник в столицу Турции отправится Сергей Лавров. МИД России заявил, что в фокусе переговоров будет конфликт в Сирии и нестабильность в регионе, но также они будут включать дискуссии об углублении экономических отношений. "Турция также искала поддержки у Китая, - пишут Питель и Ингланд. - В прошлом месяце, спустя несколько часов после того, как Трамп впервые объявил об угрозе "крупных санкций", министр финансов и зять Эрдогана Берат Албайрак заявил, что китайский ICBC предоставит кредитный пакет на сумму 3,6 млрд долларов для энергетического и транспортного сектора". "Другой вариант - это Катар", - говорится в статье. Турция стала важным союзником этой богатой страны, где у нее есть военная база, и укрепила с ней экономические связи с момента введения эмбарго арабскими государствами. Однако из-за эмбарго Катар обременен своими финансовыми проблемами, а встать на сторону Турции в споре с США может оказаться для него затруднительно. "В Катаре расположена крупнейшая в регионе американская военная база, и страна стремится завоевать поддержку США в споре с соперниками в Заливе", - поясняют авторы статьи. Аналитик BlueBay Asset Management Тимоти Эш сомневается, что Турция сможет заручиться поддержкой незападных стран. "Туркам нужны десятки миллиардов долларов. Если бы это была программа МВФ, то, возможно, речь шла бы о 20-40 млрд долларов", - сказал Эш. У России же, по его словам, "свои проблемы" с санкциями, Китай поостережется злить американцев, а Катар в одиночку не сможет предоставить достаточную помощь. Некоторые наблюдатели опасаются, что даже если Эрдоган пойдет на уступки, то этот скандал надолго ухудшит отношения Запада с Турцией. Журналисты FT приводят мнение одного из западных дипломатов: "Грубая дипломатия Трампа подтолкнет Турцию в объятия русских. Эрдоган будет искать других союзников. Появятся геополитические альянсы, которые нам не понравятся". Источник: Financial Times