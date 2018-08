13 августа 2018 г. Эндрю Рот | The Guardian Избитый, но не сломленный: бывший российский заключенный рассказывает о тюремщиках, обвиненных в пытках "Руслан Вахапов узнал в прошлом месяце всех тюремных охранников, судимых за жестокие пытки заключенного в ярославской тюрьме. Они также были и его тюремщиками", - сообщает корреспондент The Guardian Эндрю Рот. "Сейчас находящийся на свободе, бывший заключенный стал активистом и утверждает, что он готов рассказать об одном из самых важных дел о пытках в российской тюрьме за последнее десятилетие", - говорится в статье. Его показания фонду "Общественный вердикт", российской правозащитной НКО, о жестокости, применяемой в тюрьме, были позже поддержаны 10-минутным видеороликом, на котором заключенного Евгения Маркова медленно избивают до потери сознания, сообщает издание. Вахапов уже прославился как разоблачитель жестокого обращения до того, как он прибыл в исправительную колонию ИК-1 в Ярославле. Расследование в отношении этой колонии привело к аресту шести сотрудников и временному отстранению от должности еще семнадцати, а также к заявлению высокопоставленного тюремного чиновника, что ему "стыдно" за их поведение, говорится в статье. "Вахапов, отец двоих детей, работал водителем в одной ярославской компании, когда был арестован за то, что остановился, чтобы облегчиться на обочине дороги. Его обвинили в эксгибиционизме на глазах несовершеннолетних, поскольку неподалеку находились дети", - напоминает издание. По его словам, его насильно заставили согласиться с приговором к семи годам лишения свободы, в течение которых его избивали в другой тюрьме в городе Рыбинске. Он публично пожаловался в российскую прокуратуру через адвоката "Общественного вердикта" Ирину Бирюкову. "После этого, по его словам, охранники в ИК-1 стали бояться жестоко с ним обращаться. С тех пор Бирюкова бежала из России после получения угроз убийством, связанных с делом Макарова", - говорится в статье. Будучи теперь на свободе, Вахапов сказал, что он мечтал отомстить властям законным способом, особенно всемогущему Следственному комитету, который он обвиняет в преследовании. Согласно некоторым отчетам, в число полицейских методов следователей входило применение электрошокеров и других экстремальных средств против российских левых активистов для получения от них признательных показаний. Вахапов не ожидает особых реформ, несмотря на возмущенную реакцию общественности на скандал вокруг раздутой тюремной бюрократии России. "Ничего не изменится, - говорит Вахапов. - Они не умеют работать иначе. Им нужно уволить 98% людей - от начальников колоний до низших чинов". Источник: The Guardian