13 августа 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Пинг-понг Анкара-Вашингтон: Эрдоган грозит США ответным ударом Президент Турции расценил падение турецкой лиры как "политический заговор" Вашингтона против своей страны, которая ответит разворотом "к новым рынкам и союзникам". Эрдоган может обратиться за поддержкой к России, Катару или Китаю, однако более реальным выглядит поворот в сторону ЕС. Tagesspiegel называет Эрдогана "бумажным тигром": Турция - это "малолитражка с амбициями премиум-сегмента". По мнению турецкого президента, Вашингтон поставил цель "добиться капитуляции Турции во всех областях, от финансов до политики", пишет французская Le Monde. В воскресенье 12 августа Реджеп Тайип Эрдоган расценил падение турецкой лиры как "политический заговор" против своей страны, которая нанесет ответный удар, "повернувшись к новым рынкам и союзникам", в то время как ее отношения с США переживают кризис. Шокирующие заявления, санкции, угрозы репрессий, затем повышение вдвое американских пошлин на турецкие сталь и алюминий: пинг-понг Анкара-Вашингтон в последние дни все нарастал, увлекая за собой турецкую лиру, которая в пятницу упала на 16% по отношению к доллару, отмечает редакция. В центре этой баталии - судьба американского пастора Эндрю Брансона, который осужден в Турции за "терроризм" и "шпионаж". США требуют его немедленного освобождения, тогда как Турция настаивает на экстрадиции из США Фетхуллаха Гюлена, турецкого проповедника, подозреваемого Анкарой в организации неудавшегося госпереворота в июле 2016 года, говорится в статье. Кроме того, Турция беспрестанно упрекает США за поддержку, оказанную ими в Сирии курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG), указывает редакция. "Турция рассчитывает преодолеть кризис с помощью "новых альянсов" - сообщает в заголовке Financial Times. По мере нарастания перепалки с Трампом многие аналитики были уверены, что президент Турции вновь проявит прагматичную жилку. Однако на сей раз все может быть иначе. "Турецкий президент может попытаться обратиться за поддержкой к России, Катару или Китаю, что еще больше расшатает и без того ослабленные связи между Западом и стратегически важным членом НАТО", - указывают журналисты Лаура Питель и Эндрю Ингланд. В статье в The New York Times Эрдоган предупредил Вашингтон, что тот должен перестать рассматривать Турцию как незначительного партнера либо "смириться с тем фактом, что у Турции есть альтернативы". В воскресенье он заявил: "Мы ответим человеку, который ведет торговую войну против всего мира, включая нашу страну, обратившись к новым рынкам, новому сотрудничеству и новым альянсам". Стамбульский эксперт Атилла Есилада считает, что дерзкие высказывания Эрдогана свидетельствуют об изучении других вариантов. "Думаю, он говорил с Путиным, и тот мог пообещать какие-то кредиты", - сказал он. В понедельник в Анкару отправится Сергей Лавров. В фокусе переговоров - конфликт в Сирии, но они будут включать и дискуссии об углублении экономических отношений. "Турция также искала поддержки у Китая, - пишут авторы. - В прошлом месяце (...) министр финансов и зять Эрдогана Берат Албайрак заявил, что китайский ICBC предоставит кредитный пакет на сумму 3,6 млрд долларов для энергетического и транспортного сектора". "Другой вариант - это Катар", - говорится в статье. Турция стала важным союзником этой богатой страны, где у нее есть военная база, и укрепила с ней экономические связи. Однако из-за эмбарго Катар обременен своими финансовыми проблемами, а встать на сторону Турции в споре с США может оказаться для него затруднительно. Аналитик BlueBay Asset Management Тимоти Эш сомневается, что Турция сможет заручиться поддержкой незападных стран. У России, по его словам, "свои проблемы" с санкциями, Китай поостережется злить американцев, а Катар в одиночку не сможет предоставить достаточную помощь. Некоторые наблюдатели опасаются, что даже если Эрдоган пойдет на уступки, то этот скандал надолго ухудшит отношения Запада с Турцией. FT приводит мнение одного из западных дипломатов: "Грубая дипломатия Трампа подтолкнет Турцию в объятия русских. Эрдоган будет искать других союзников. Появятся геополитические альянсы, которые нам не понравятся". "Бумажным тигром" называет Эрдогана немецкая Tagesspiegel. Президент Турции грозит разорвать альянс с Америкой и окончательно отвернуться от Запада. Насколько в действительности сильны позиции Анкары? - задается вопросом постоянный автор Сузанне Гюнстен. В экономическом плане США имеют возможность оказать серьезное давление. "Анкара мало что может противопоставить Америке в экономическом плане, однако у нее есть ряд других возможностей. Так, сторонники Эрдогана требуют закрыть для американских военных авиабазу Инджирлик", - пишет Гюнстен. "Эрдоган уже несколько лет заигрывает с возможностью сближения как с Россией, так и с азиатскими странами. Недавно он вслух рассуждал о вступлении Турции в ряды БРИКС. В Анкаре ведутся дискуссии и о присоединении к ШОС, главенствующие роли в которой отводятся России и Китаю", - передает автор статьи. После решения Трампа о введении санкций Эрдоган демонстративно созвонился с президентом РФ Путиным. По мнению автора публикации, Россия и Китай не являются для Турции надежной стратегической альтернативой. Это связано с конфликтом российско-турецких интересов на Кавказе и Балканах. Российско-турецкий союз в Сирии также стоит на шатком фундаменте: если Путин поддерживает Асада, то Турция добивается его свержения. "Проблематичными выглядят и отношения с Китаем. Обе страны стремятся к расширению экономических отношений (...). Однако роль Эрдогана в качестве самопровозглашенного патрона угнетенных мусульман по всему миру усложняет отношения с Пекином", - передает издание. "Более реальным (...) выглядит поворот Турции в сторону ЕС. На долю европейцев приходится более 44% турецкого экспорта - как торговый партнер Европа незаменима. Анкара вот уже несколько месяцев работает над нормализацией отношений с ЕС", - пишет журналистка. Предстоящий визит Эрдогана в Берлин станет проверкой новой политики ЕС в отношении Турции. Саймон Уолдман из стамбульского Policy Center видит в американо-турецком кризисе признаки переоценки Турцией своих собственных возможностей. Эрдоган и его сторонники рассматривают Турцию как "новую быстрорастущую державу, которая бросает вызов старым тяжеловесам", считает эксперт. Это может ухудшить отношения как с Европой, так и с Вашингтоном. Как отметил один американский дипломат, у Турции "амбиции автомобиля из премиум-сегмента, а возможности малолитражки", резюмирует автор статьи. Также по теме: Все более изолированный Эрдоган полагается на Путина (Le Monde)