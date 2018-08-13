Швейцарские коровы становятся слишком большими

Огромный аппетит и слишком маленькие стойла: коровы в Швейцарии становятся все крупнее, и это приводит к проблемам, пишет немецкое издание Der Spiegel.

Швейцарские коровы, имеющие вес 800 кг при росте в 1,6 м, становятся слишком тяжелыми для альпийских лугов, слишком крупными для размещения в стойлах и слишком прожорливыми для фермеров. "Многие стойла были построены 25-30 лет назад под прежние размеры животных", - отмечает Михаэль Шварценбергер, преподаватель животноводства в сельскохозяйственном образовательном и консультационном центре Арененберг. По словам эксперта, сегодняшним коровам в стойлах тесно, особенно когда они лежат.

К тому же коровы со слишком большим весом вытаптывают луга и пастбища, а для того, чтобы дать такое же количество молока, им требуется так много энергии и белка, что животным приходится давать дополнительный комбикорм, передает издание.

"Коровы ежегодно становятся больше на 0,3 см - эту тенденцию необходимо остановить", - считает президент союза животноводов Swissherdbook Маркус Гербер.

Если раньше для осеменения выбирались коровы с потенциально большой молочной продуктивностью, что автоматически означало и большие размеры животного, то теперь сообщество "Новая швейцарская корова" советует выбирать для осеменения животных, которые в будущем принесут более неприхотливое и здоровое потомство меньших размеров. Оптимальным будут коровы весом 500-600 кг при росте в 1,4-1,45 м, считает объединение.