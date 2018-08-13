Кокаин в канализации

В Хемнице больше всего в Европе употребляют "кристал-мет", в случае с кокаином лидирующие позиции занимает Барселона. Откуда такие сведения? Ученые каждый год исследуют содержимое сточных вод крупных городов, сообщает в своем репортаже на сайте немецкой Sueddeutsche Zeitung Макс Ферштль.

Для Кристофа Орта из института водных исследований Eawag в Цюрихе содержимое канализации любого города подобно открытой книге. "Оно рассказывает ему истории его жителей - в том числе и те, которые, возможно, кто-то хотел бы и скрыть", - пишет Макс Ферштль.

"Сточные воды Цюриха, например, рассказывают о том, какой наркотик его жители принимают чаще всего: кокаин. И чаще всего они принимают его в конце рабочей недели. Пальму первенства по количеству употребляемого наркотика они уступают только Барселоне", - передает автор публикации.

Орт и его коллеги ищут следы наркотиков в канализации европейских городов уже несколько лет. Сначала это были 19 городов и 21 очистное сооружение. "И если в начале над ними смеялись, то через какое-то время ученым удалось представить достоверные данные. Их метод уже давно считается научным. В исследованиях принимают участие все больше городов - в прошлом году их число составило 66", - говорится в статье. Еще никогда информация об употреблении наркотиков в Европе не была столь всеобъемлющей, как сегодня.

"Принцип работы Орта и его команды прост. Он основывается на том, что каждый из нас ходит в туалет. Тот, кто принимал наркотики, отправляет в канализацию сведения об этом", - повествует автор. Их следы в сточных водах микроскопические - "как если бы надо было обнаружить кусочек сахара в Боденском озере", но, тем не менее, они там есть.

"Химики могут их отыскать - и на основании исследований продуктов распада могут определить, сколько кокаина, метамфетамина или экстази употреблялось в том или ином городе", - передает SZ.

"Конечно, существуют и другие методы, помогающие пролить свет на то, сколько и какие наркотики употребляются. Можно проводить опросы, оценивать статистику больниц, учитывая и случаи со смертельным исходом. Однако результаты классических опросов связаны, с одной стороны, с тем, насколько честно отвечает респондент - в случае с незаконным употреблением наркотиков этот аспект вызывает сомнения. С другой - не все знают, что конкретно за вещество они употребляют".

А вот анализ сточных вод охватывает всех горожан, подразумевает полную анонимность и обнаруживает истинные вещества. "Канализация не врет", - говорит сам Кристоф Орт.

Некоторые города, замечает автор публикации, предпочитают участвовать в проекте инкогнито. "Возможно, они опасаются за репутацию. И для этого есть все основания: так, газеты давно окрестили Дортмунд "кокаиновой столицей Германии".

Связано ли это с близостью к крупнейшему перевалочному пункту в Нидерландах? Или с относительно выгодной ценой? "Мы не знаем, кто принимает наркотики в Дортмунде", - говорит Орт.

"История, которую рассказывает канализация, всегда обезличена. Для результата анализа не играет роли, принимало ли малое количество людей большое количество наркотиков или наоборот - обнаруженное количество останется неизменным. Сточные воды не дают ответа на вопрос о том, принимали ли наркотики жители города или туристы и приезжие, ненадолго задержавшиеся там", - пишет автор и указывает на то, что ученые, как правило, берут пробы из канализаций в марте-апреле, "вне школьных каникул и больших праздников".

"Химики из разных городов присылают ему [Орту] пробы, он их обрабатывает и отправляет в Европейский центр мониторинга наркотиков и наркотической зависимости (EMCDDA) в Лиссабоне, который ежегодно выпускает общеевропейский доклад", - передает журналист.

На западе и на юге Европы, приходят к выводу ученые, люди употребляют больше кокаина, нежели в других районах. "Центрами становятся Цюрих, Барселона, Антверпен и Амстердам. Экстази употребляют везде, амфетамин скорее на севере, а метамфетамин (его еще называют "кристал-мет") доминирует в Восточной Европе", - говорится в статье.

Большие объемы вещества производят в Чехии - вблизи границы с Германией.

В прошлом году на тысячу жителей Дрездена приходилось 180 мг метамфетамина, в Хемнице, также расположенном рядом с чешской границей, эти показатели были еще выше - 240 мг на тысячу жителей. При этом в Мюнхене, Берлине этот наркотик практически не был обнаружен.

По словам Жоау Матиаса, эпидемиолога из EMCDDA, анализ сточных вод важен так же, как опросы. "Нам нужны оба метода, - говорит эксперт. - Они дополняют друг друга, поскольку компенсируют слабости друг друга". Анализ сточных вод дает картину в целом, опросы добавляют более мелкие детали, пишет автор.

"Некоторые исследователи, - пишет Макс Ферштль, - хотели бы услышать новые истории. Они считают, что канализация может помочь не только ответить на вопросы, связанные с употреблением наркотиков, но и определить, насколько здоровый образ жизни ведут жители города, какое количество сигарет выкуривают, насколько жирную пищу едят, какие возбудители заболеваний им угрожают".

В городе Штелленбош в Южной Африке сегодня реализуется, пожалуй, самый амбициозный проект: исследователи хотят использовать сточные воды для создания своего рода системы раннего оповещения. "Для этого должны идентифицироваться более 200 биомаркеров, молекул, которые могут вызывать заболевания. (...) Эпидемии могут быть обнаружены до того, как люди начнут умирать", - говорится в статье.

Однако, похоже, ученых не слишком интересует обнаружение возбудителей в сточных водах. "Возможно, нам кажется, что мы многое знаем и так", - говорит Кристоф Орт. Существуют документальные подтверждения того, сколько употребляется алкоголя и съедается сахара, много статистических данных и о возбудителях заболеваний. А вот тайну о наркотиках знает только канализация, пишет в заключение Ферштль.