13 августа 2018 г. Мануэль Ройг-Франсия | The Washington Post Как бывшая сутенерша, политический авантюрист и маленький ребенок оказались замешанными в расследование по России "Маленький ребенок, очаровательный толстячок с копной коричневых кудряшек, упрямо мешает маме преодолеть ступеньки в их квартире", - пишет The Washington Post. "Вот твой крестный!" - говорит мать, платиновая блондинка, дойдя до третьего этажа и передавая малыша в руки седоволосого мужчины в костюме из жатого ситца, сидящего в кресле в полоску а-ля зебра. "Мама когда-то была знаменитой сутенершей, крестный отец - скандально известный политический авантюрист, ребенок с прической в стиле ранних битлов превращается в любимца соцсетей. Сейчас эти неожиданные соседи - бывшая "мамочка Манхэттена" Кристин М. Дэвис, давний поверенный советник президента Трампа Роджер Стоун и двухлетний Картер Стоун Дэвис - стали неразрывно связанными персонажами мелодрамы, разыгрывающейся вокруг тянущегося расследования по российскому вмешательству в президентские выборы 2016 года", - говорится в статье. В пятницу Дэвис, работавшая как веб-дизайнер и составитель расписания путешествий для Стоуна, стала последней помощницей политтехнолога, появившегося перед большим жюри присяжных, собранным спецсоветником Робертом С. Мюллером. Следователи изучали обмен сообщениями Стоуна с Twitter-аккаунтом Guccifer 2.0, поясняет издание. Стоун, по словам которого, можно представить, что спецсоветник захочет обвинить его, "наколдовав" "не относящееся к делу преступление", связанное с его бизнесом, обвинил следователей в преследовании его помощников, включая Дэвис, с которой у него, как он утверждает, платонические отношения. В конце прошлого месяца 65-летний Стоун опубликовал фото 41-летней Дэвис и ее сына на своей странице в Instagram, написав: "Почему агенты ФБР, посланные Робертом Мюллером, продолжают спрашивать ряд моих настоящих и бывших сотрудников, являюсь ли я отцом этого ребенка? Какое это имеет отношение к российскому сговору и выборам 2016 года"? "Дэвис и Стоун являются друзьями с 2008 года. По ее словам, они встретились, когда выступили вместе на радиопередаче после ее выхода из нью-йоркской тюрьмы на Райкерс-Айленд, где она отсидела несколько месяцев по обвинению в содействии распространению проституции", - говорится в статье. "По ее словам, она уже работала в финансовой отрасли, когда ей было около двадцати лет, и, в конце концов, стала вице-президентом хедж-фонда East Coast, когда ей было чуть больше 20. Она заметила, как чрезвычайно успешные финансисты развлекаются, нанимая проституток. Почувствовав возможность для бизнеса, она открыла службу элитного эскорта в Нью-Йорке", - сообщает автор статьи, добавляя, что час секса или общения с проститутками обходился ее клиентам более чем в 1 тыс. долларов. Ее сотрудницы называли ее "Мамаша Фантастика", говорится в статье. По словам Дэвис, она периодически работала на Стоуна, помогая ему создавать веб-сайты, такие как StoneColdTruth.com и StoneOnStyle.com, которые он использует для рекламы своих книг и публикации объемных работ по вопросам политики, скандала и моды. Даты работы Дэвис на Стоуна могут представлять интерес для следователей спецсоветника Мюллера, которые изучили его деятельность во время президентской кампании и сообщения в Twitter, которые Стоун посылал Guccifer 2.0 в августе 2016 года - за три месяца до президентских выборов. Дэвис и Стоун утверждают, что она не работала на него до января 2017 года, хотя в декабре 2016 года она получила первый аванс. Источник: The Washington Post