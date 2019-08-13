Горят 10 млн гектаров леса - а пожарные тушат огонь вручную

"Сергей Цирулькевич шел по обочине дороги, пока не нашел след шириной 30 см - его мог оставить медведь или его люди. Цирулькевич руководит пожарной службой Усть-Кута, города с 40 тыс. жителями на берегу реки Лена на юге Сибири (...)", - пишет немецкий таблоид Bild в своем репортаже.

"Ночью его люди ушли в леса тайги - в поисках одного из многих очагов пожара, который должен быть где-то в горах, - повествуют журналисты Петер Тиде и Сергей Козьмин. "С воздуха мы его не видим - слишком много дыма от слишком большого числа пожаров, ни один самолет не может взлететь для поиска", - говорит он.

"По сообщениям, в России горят сейчас более 10 млн гектаров леса. Города- миллионники в едком тумане, облако дыма растянулось вплоть до Монголии и Арктики на севере: из космоса Сибирь этим летом выглядит белой - вместо того, чтобы быть зеленой. Пепел осядет на полярном круге и, по крайней мере, в этом году усилит таяние снега", - говорится в статье.

"Для тушения пожаров в районе Усть-Кута и близлежащих лесах в распоряжении Сергея Цирулькевича есть 24 пожарных - этого недостаточно в любом случае. Он утешает себя: "Не каждый огонь нужно тушить - только если горит вблизи населенных пунктов, железнодорожных путей или дорог".

"Руководитель пожарной службы прошел спецподготовку по тушению лесных пожаров в США: в Юте, у пожарных-парашютистов. Теперь он ищет своих людей у отвесной горы в сибирском лесу, потому что не может с ними связаться, - повествует издание. - В Москве, может, и мечтают о новом ядерном оружии, а здесь люди были бы рады и аккумуляторам для раций. Цирулькевич не хочет говорить об этом - жалуются и без того многие. Но выражение его лица говорит все, о чем он не может сказать".

Около полудня пожарных нашли. Леонид Неделяев первым показался из лесной чащи и плотных клубов дыма. Как у всех пожарных здесь, у него за спиной 20 литров воды и ручной распыляющий насос. "Сначала мы поливаем огонь по краям, потом лопатой делаем кольцо вокруг очага и засыпаем пламя землей", - говорит он. Бензопилой спиливаются деревья, чтобы огонь не распространялся.

"Вот они, бедные герои сибирского огненного лета. Защитные маски? Отсутствуют! Хорошая зарплата? Ничего подобного! Снаряжение: рюкзак с водой и ручным насосом для всех, пара лопат, пила. Этого должно хватить - для борьбы с естественными пожарами и поджогами".

В частности, для того, чтобы замести свои следы, огонь разводит "древесная мафия", незаконно вырубающая леса, пишет издание. И министр лесного комплекса Иркутской области, и его заместитель находятся сейчас за решеткой по обвинению в незаконной вырубке лесов в природном заказнике. "Как это часто бывает в России: руководство коррумпировано, а расхлебывают все люди".

"Как, например, пожарные Усть-Кута. У них есть по крайней мере духовная поддержка. На острове Ольхон на Байкале шаманы просят мать-природу улучшить погоду - послать дождь. (...) Кажется, с успехом: на юге Сибири дождь - впервые за более чем два месяца", - пишет Bild.