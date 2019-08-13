Любовь Соболь, российская оппозиционерка, которая засняла на видео свой арест

"Любовь Соболь, самая медийная противница Владимира Путина, в субботу, 10 августа, засняла на видео, как ее арестовывает российская полиция за несколько часов до акции протеста с требованием проведения свободных выборов в России. 26 июля 31-летнюю Любовь Соболь, юриста, к настоящему моменту освобожденную, лишили права участвовать в выборах в Мосгордуму, а с 13 июля она держит голодовку", - пишет журналист Le FigaroСтанислас Пойе.

"В субботу перед камерой телефона Любовь Соболь готовилась к своему аресту. "Я не боюсь. Я сдаваться не собираюсь", - говорила она на фоне звуков того, как полиция ломала дверь помещения, где она находилась. (...) Несколько часов спустя в сообщении, опубликованном в Twitter, оппозиционерка объявила о своем освобождении (...)",- говорится в статье.

"Любовь Соболь - последний независимый кандидат на выборах в Мосгордуму, который все еще находится на свободе. Все остальные были арестованы. Оппозиционерке до сих удается избежать тюрьмы благодаря ее 5-летней дочери: в России закон запрещает административный арест матерей детей в возрасте до 14 лет", - констатирует Le Figaro.

"(...) Когда 26 июля Любовь Соболь получила отказ на участие в выборах, она засняла свою обличительную речь против избирательной комиссии. Ее видео насчитывает 200 тыс. просмотров в Twitter. (...) За последние несколько недель популярность Любови Соболь резко возросла. Она получила боевое крещение у оппозиционера Алексея Навального в рамках проекта "РосПил", где проводятся расследования коррупции среди российской элиты. С 2017 года она ведет шоу на YouTube-канале "Навальный LIVE", в котором регулярно рассказывает об узловых пунктах актуальных расследований", - сообщает издание.

"Эти расследования касаются наиболее важных деятелей России Владимира Путина. В 2016 году Любовь Соболь стала атаковать близкого к российскому президенту скандального олигарха Евгения Пригожина, стоящего во главе частной военной компании "Вагнер", которая отправляет российских наемников в Сирию, на Украину и в Центральноафриканскую Республику. Некоторое время спустя ее муж, социолог Сергей Мохов, подвергся нападению неизвестных, пытавшихся его отравить. На сегодняшний день так и не установлено, кто исполнители этого преступления - расследование не было доведено до конца - однако ясно то, что это была попытка запугать Любовь Соболь", - указывает автор публикации.