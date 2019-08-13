Определение пола человека по его внутреннему уху

"Французские и южноафриканские исследователи обнаружили, что форма улитки внутреннего уха имеет половые признаки уже при рождении человека. Ее изучение позволит определять пол наших предков независимо от возраста скелета", - пишет журналистка Le Monde Нордин Эль Бартали.

"Улитка, маленькая часть внутреннего уха, может рассказать о половой принадлежности своего владельца. Об этом свидетельствует исследование французских и южноафриканских ученых, опубликованное 26 июля в журнале Scientific Reports. Авторы этой статьи показывают, что улитка уха имеет разную форму в зависимости от того, мужчина это или женщина, и это заложено с рождения", - говорится в публикации.

"(...) Чтобы прийти к такому выводу, ученые изучили в трех измерениях форму улитки человеческого уха. Моделью послужили 94 клинических образца из Франции и Южной Африки, изученные с использованием математических и компьютерных инструментов", - указывает журналистка. "Мы очень тщательно проанализировали геометрию улитки и заметили различия в ее спирали. К нашему удивлению, эти различия были связаны с половой принадлежностью, а не с географическим происхождением людей", - объясняет палеоантрополог Хосе Брага, соавтор исследования и профессор Университета Поля Сабатье в Тулузе.

"Чтобы подтвердить эти результаты, исследователи затем определили биологический профиль новой выборки из 22 юношеских скелетов, которые были получены из Страсбургского музея анатомии и чей пол был известен. После сравнения результатов два из этих скелетов были ошибочно идентифицированы как мужчины, тогда как на самом деле они были женщинами", -говорится в статье.

"Ни одному методу определения пола не удалось достичь такого высокого уровня точности", - радостно отмечает Хосе Брага.

"По словам этого эксперта в области эволюции человека, новый метод определения пола представляет собой "прекрасное открытие". До сих пор лучшим показателем для определения пола человека по его скелету являлся таз, который у женщин более широкий, чтобы позволить прохождение ребенка во время родов", - передает издание.

"Однако этот половой диморфизм в основном доступен для наблюдения на хорошо сохранившихся взрослых скелетах", - указывает газета. "Узнать пол ребенка по тазу или даже по всему скелету практически невозможно, - напоминает Хосе Брага. - Половой диморфизм не проявляется до полового созревания. Поэтому изучение формы улитки внутреннего уха поможет преодолеть эту трудность".

"Новый метод определения пола имеет и второе преимущество. Улитка внутреннего уха располагается в самой твердой кости черепа, в каменистой части височной кости, которая очень часто встречается в местах раскопок", - пишет Le Monde.

"С помощью этого метода можно будет определить пол очень древних ископаемых останков, даже фрагментарных, и, следовательно, принадлежащих нашим предкам", - подчеркивает Хосе Брага.