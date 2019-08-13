Радиоактивную утечку мог вызвать подводный беспилотник

"Взрыв, который привел к краткосрочному загрязнению Архангельской область, был вызван неудачным испытанием ядерной силовой установки. Это могло быть новое оружие ядерного сдерживания, о котором объявил Владимир Путин в прошлом году", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

"(...) Эксперты пытаются расшифровать то, что скрывается за непонятным языком, который использует "Росатом" для описания инцидента: "Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке". Источник в оборонной промышленности также сообщил ежедневной газете "Ведомости", что причиной взрыва стало то, что "на полигоне испытывался двигатель корабельной ракеты, которая находится на вооружении ВМФ", - передает журналист.

"Все же не стоит представлять себе уменьшенную модель Чернобыля, установленную на ракете", - указывает автор статьи.

По мнению авиационного эксперта Вадима Лукачевича, "этот источник, называемый "ядерным", не является ядерным редактором в полном смысле слова, потому что в нем отсутствует управляемая реакция деления ядер. Там находится активный изотоп, создающий очень высокую температуру, напрямую преобразовываемую в электричество. По сути, это высокоэффективный радиоизотопный термоэлектрический преобразователь. Маршевый двигатель может работать очень долго, сутки, недели или несколько месяцев, и это определяется не запасом авиатоплива (его просто нет), а ресурсом движущихся механических частей двигателя".

"Три российских новейших образца оружия используют ядерный двигатель: "Буревестник", "Посейдон" и "Скиф", - пишет Le Temps.

"Большинство экспертов считают, что оружием, проходившим испытание 8 августа, был "Буревестник". Речь идет о крылатой ракете ("земля-земля"), движущейся с дозвуковой скоростью, с которой уже несколько раз успешно проводила испытания российская армия. Однако эксперт Павел Подвиг, директор проекта "Стратегическое ядерное вооружение России", отмечает несколько несоответствий: "Росатом" говорит о жидкотопливной системе, в то время как "Буревестник" ею не пользуется. Испытания проводились на морской платформе, которую эксплуатирует российский флот, в то время как речь идет о ракете класса "земля-земля", - говорится в статье.

Другой военный эксперт на условиях анонимности сообщил Le Temps, что "Буревестник" уже прошел испытание на двух полигонах, очень отдаленных от населенных пунктов (Капустин Яр, недалеко от Казахстана, и Новая Земля, в арктической зоне).

Этот эксперт склоняется к версии о проекте "Посейдон", подводном беспилотнике, предназначенном для уничтожения авианосцев или портов противника. "Мы имеем склонность забывать, что подводный беспилотник "Посейдон" представляет собой силовую установку "ядерного" типа. Он больше согласуется с местом аварии, которое представляет собой военно-морскую платформу".

"(...) Из-за отсутствия доказательств продолжаются домыслы и гипотезы. Однако наблюдатели сходятся во мнении, что испытанное оружие входит в тот арсенал, который представил российский президент Владимир Путин в своем знаменитом послании Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года. Эта речь поразила умы своим воинственным тоном. Выступление российского президента сопровождалось компьютерными изображениями, демонстрирующими имитацию стрельбы из шести новых видов оружия, одно из которых, что неудивительно, наносило удар по американской территории. Пока что новейшие виды вооружения убивают и ранят российских граждан", - резюмирует Гриншпан.