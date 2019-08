13 августа 2019 г. Александр Фрелих | Tagesspiegel В Берлине остановили выдачу сигнальных жилетов, произведенных фирмой, подозреваемой в участии в российской пропаганде "Берлинская фирма изготовила 34 тыс. сигнальных жилетов для школьников. Теперь ее обвиняют в правой пропаганде, управляемой из России", - сообщает немецкое издание Der Tagesspiegel. "Берлинское предприятие Autodoc, занимающееся онлайн-продажей автозапчастей, изготовило к началу учебного года 34 тыс. сигнальных жилетов для того, чтобы дети могли безопасно ходить в школу. (...) Однако в понедельник городское управление образования остановило выдачу жилетов школьникам. В управление внутренних дел и ведомство по охране конституции был направлен запрос о проведении проверки обвинений в том, что компания якобы "связана с праворадикальными кругами за границей", сообщила изданию представительница управления". Поводом для такой меры стало сообщение издания The New York Times, поясняет журналист Александр Фрелих. "Издание представило фирму как часть крупной, управляемой также и из России кампании по дезинформации в Швеции, с помощью которой в стране создается настроение против иностранцев и поддерживаются правые движения. Действительно ли фирма является частью существующей сети пропагандистского аппарата Москвы и правоэкстремистских интернет-порталов из США, сети, чья цель заключается в том, чтобы с помощью ложной информации дестабилизировать западные страны?". Компания, пишет издание, была учреждена в 2008 году и сегодня представлена в 26 европейских странах. "Онлайн-магазин, принадлежащий трем немцам, которые приехали в Германию из России в качестве поздних переселенцев, оплатил рекламу на шести правоэкстремистских сайтах в Швеции", - говорится в статье. "На это обратили внимание шведские журналисты - о чем не упоминает The New York Times: это было еще в 2017 году. Рекламные объявления были найдены на новостных порталах правого толка и в других странах, например, на венгерском сайте Kuruc, открыто отрицающем Холокост". По словам представителя Autodoc Томаса Каспера, реклама на сайтах правого толка была сразу же удалена в 2017 году. "Мы выступаем решительно против расизма и правого экстремизма и дистанцируемся от этого", - сказал он. "По его словам, ответственность лежит на компании, которой было поручено разместить рекламу на сайтах с большим количеством просмотров", - пишет издание. В последние недели были изучены сайты компании и обнаружены субстраницы, с помощью которых можно увеличить количество просмотров. "Среди прочего там присутствовала информация о женском обрезании в мусульманских странах и статья христианско-фундаменталистского сайта, для которого ислам является "ядом в крови человечества". Представитель Autodoc Каспер сказал, что из-за этих случаев все субстраницы были удалены. Autodoc, по его словам, представляет собой мультикультурное предприятие (...)", - передает Der Tagesspiegel. Источник: Tagesspiegel