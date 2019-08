13 августа 2019 г. Феликс Кравацек и Гвендолин Сассе | The Washington Post Одна пятая часть россиян хочет уехать из страны. Кто они? "Недавний опрос Gallup попал в заголовки новостей в России, показав, что рекордные 20% населения хотят покинуть свою страну, причем среди молодых россиян эта цифра оказалась намного выше: ошеломляющие 44% 15-29-летних указали, что хотели бы мигрировать. (...) Миграционные намерения, конечно, не равны фактической иммиграции, но эти цифры иллюстрируют широко распространенное в России недовольство нынешним положением дел в стране. Молодежь также выразила свое недовольство (...): она была в первых рядах недавних протестов в Москве (...)", - пишут в своей статье для The Washington Post Феликс Кравацек, старший научный сотрудник Центра восточноевропейских и международных исследований в Берлине и ассоциированный член Наффилд-колледжа, и Гвендолин Сассе, научный руководитель Центра восточноевропейских и международных исследований и профессор сравнительной политики в Школе междисциплинарных исследований Оксфордского университета и Наффилд-колледже. Рассказывая о своем опросе, проведенном Центром восточноевропейских и международных исследований в 2018 году, Кравацек и Сассе указывают, что "наличие связей с человеком, живущим в другой стране, или проведение времени за границей - то, что мы называем "транснациональными связями" - является достоверным прогностическим показателем того, хочет ли молодой человек покинуть Россию и куда он может захотеть переехать. Эти транснациональные связи также дают интересные подсказки об отношении к российской внешней и внутренней политике, что делает этот анализ потенциально важной - и недостаточно обсуждаемой - особенностью российского политического ландшафта". "В базирующемся в Берлине Центре восточноевропейских и международных исследований в 2018 году мы провели опрос, в котором основное внимание уделялось более молодой группе, в возрасте от 16 до 34 лет. В нашем онлайн-опросе приняли участие 2 тыс. респондентов, проживающих в 15 городах Российской Федерации с населением 1 млн человек и более (...), - говорится в статье. - 54% респондентов выразили намерение мигрировать - из них 50 % рассматривают возможность переезда в пределах РФ, 21% задумывается о переезде в страну ЕС и 7% - в США". "Что мы знаем о молодых людях, которые говорят, что хотели бы покинуть Россию? Есть значимая корреляция с существующими транснациональными связями - предыдущим опытом миграции, наличием семьи или друзей за границей, поездками за пределы России или получением денежных переводов от друзей или членов семьи, живущих за границей. (...) Около 20% наших респондентов в настоящее время имеют транснациональные связи с ЕС, около 21% - с другими бывшими советскими республиками, 12% - с США/Канадой и около 6% - с Азией. Чем моложе человек, тем выше его шансы иметь транснациональные связи. Более высокий уровень доходов и образования, а также проживание в Москве или Санкт-Петербурге также увеличивает вероятность наличия транснациональных связей", - отмечается в публикации. "(...) Наш анализ показал, что молодые россияне, которые хотели бы переехать в ЕС, (..) как правило, проживают в Москве или Санкт-Петербурге, что подчеркивает наличие международных связей у этих двух городов. (...) Транснациональные связи с конкретными регионами по всему миру коррелируют с тем, что эти регионы называют в качестве предпочтительных направлений миграции. А те, у кого мало или вообще нет транснациональных связей, ограничили свои миграционные намерения территорией РФ". "(...) Наш опрос включал в себя вопрос о том, с какой страной молодые люди хотели бы, чтобы Россия имела более тесные отношения. Наиболее часто упоминаемой страной является Китай (28%), за которым следуют Соединенные Штаты (19%). Страны Евросоюза в целом были упомянуты 19% респондентов, причем Германия (7%) заняла первое место. "(...) Мы обнаружили, что те, кто имеет транснациональные связи с ЕС, США или Канадой, значительно реже голосовали за Путина (...). То же самое относится и к респондентам с более высоким уровнем образования. В целом, транснациональные связи четко связаны с более низком доверием к Русской Православной Церкви, органам безопасности и местному мэру - и, несколько нелогично, неправительственным организациям. Почему НПО? Это, вероятно, перекликается с общим скептицизмом по поводу российских институтов и политики, - утверждается в статье. - (...) Те, у кого есть связи с ЕС и Северной Америкой, также с меньшей вероятностью будут доверять Путину. И мы также отметили тесную взаимосвязь между транснациональными связями с ЕС и ощущением того, что внутренние протесты являются законной формой политического поведения". "Результаты опроса указывают на изменения в российском обществе, которые, вероятно, потребуют реакции со стороны политического режима. Невозможно предсказать, будут ли реализованы чьи-либо миграционные намерения и когда это произойдет, но эти выводы указывают на серьезную проблему для российского режима. Нереализованные экономические и политические ожидания молодого поколения могут привести к повышению уровня миграции и потере высококвалифицированной рабочей силы. Это требует нового нарратива, привлекательного для молодых россиян по всей стране, которые также все чаще отворачиваются от плохо оплачиваемой работы в государственном секторе и играют заметную роль в продолжающихся протестах в преддверии местных выборов в Москве", - резюмируют авторы публикации. Источник: The Washington Post