13 августа 2019 г. Редакция | The Wall Street Journal Чернобыль Владимира Путина "Эпоха контроля над ядерными вооружениями закончилась - если еще оставались какие-то сомнения на этот счет - на что указывает таинственный взрыв, в результате которого на прошлой неделе погибли, по меньшей мере, семь российских рабочих. Мир должен относиться к этому как к Чернобылю Владимира Путина, пока не появятся публичные доказательства, подтверждающие обратное", - пишет в своей редакционной статье газета The Wall Street Journal, указывая, что, согласно одной из теорий, этот взрыв мог быть неудачным испытанием новой крылатой ракеты SSC-X-9 Skyfall (рус. - ракета 9М730 "Буревестник") с ядерной силовой установкой. "(...) Кремль далек от того, чтобы раскрыть сведения о взрыве, несмотря на резкий скачок уровня радиации в близлежащих районах. Российские военные заявили, что уровни радиации нормальные, но в это невозможно поверить, учитывая замалчивание ими деталей произошедшего. (...) Все это соответствует истории скрытности России в отношении разработок оружия и ядерных технологий", - пишет редакция газеты, вспоминая об аварии 1986 года на ядерном реакторе в Чернобыле: СССР "скрыл всю серьезность и подробности аварии, и правда открылась только десятилетия спустя". "Путин, бывший сотрудник КГБ, также поддерживает сокрытие информации, - считает The Wall Street Journal. - Кремль солгал в отношении применения им нервного агента для отравления бывшего российского шпиона в Солсбери в Англии в 2018 году, и это же вещество отравило двух британских граждан. В течение многих лет он также лгал о разработках крылатой ракеты, которая нарушала договор о РСМД от 1987 года о ядерных ракетах средней дальности, что заставило США выйти из ДРСМД в этом месяце". "Те, кто осуществляет контроль над вооружениями, склонны сбросить со счетов этот взрыв как признак отсутствия прогресса у России в разработке крылатой ракеты, способной поразить США. Это ошибка. Реальность такова, что Россия при Путине выходит из-под ограничений контроля над вооружениями с целью разработок нового оружия и способов его доставки. Ему нельзя доверять в деле соблюдения новых договоров, как показывают его нарушения. Основной вопрос заключается в том, будут ли США также разрабатывать оружие и средства защиты, чтобы помешать Путину получить военное преимущество", - заключает газета. Источник: The Wall Street Journal