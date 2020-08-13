Миллионы галлонов просроченного из-за карантина пива в Австралии преобразуют в возобновляемую энергию

"Австралия преобразует миллионы галлонов неиспользованного пива, срок годности которого истек во время карантина, связанного с COVID-19, в возобновляемый источник энергии для работы водоочистительной станции в Южной Австралии", - передает Daily Mail.

"Карантин привел к тому, что бары и рестораны в стране были закрыты с марта, в результате чего были просрочены огромные запасы пива. Но вместо того, чтобы выливать его в канализацию, некоторые пивоварни отправили свою продукцию на станцию водоочистки Glenelg под Аделаидой. Там пиво перерабатывается в биогаз, который затем превращается в электричество для работы станции", - говорится в статье.

"Благодаря своей высокой калорийности пиво является идеальным топливом (...). Станция, по информации CNN, обычно получает около 80% своей энергии из биогаза. Но почти 40 тыс. галлонов просроченного пива в неделю увеличило производство энергии до 654 мегаватт-часов за один месяц, а этого достаточно, чтобы снабдить энергией 1200 домов".

Карантин нанес серьезный ущерб барной индустрии Австралии с оборотом более 14 млрд долларов - в стране зарегистрировано более 10 тыс. пабов и клубов. (...)

Хотя в Австралии было меньше случаев коронавируса, чем во многих других странах, среда стала самым смертоносным днем для страны за всю пандемию. В Виктории за 24 часа было зарегистрировано 410 новых случаев заболевания и 21 смерть. На прошлой неделе число инфекций в Мельбурне вынудило власти ввести комендантский час в ночное время, ужесточить ограничения на повседневное передвижение людей и приказать закрыть большую часть экономики штата, как передает Reuters.

"Премьер-министр Виктории Дэниел Эндрюс заявил, что, хотя количество случаев имеет тенденцию к снижению, влияние новых строгих мер изоляции еще не отразилось на количестве случаев заражения. (...) В Австралии зарегистрировано чуть более 22 тыс. случаев заражения и 352 смерти от коронавируса", - говорится в публикации.