13 августа 2020 г. Майкл Пил | Financial Times Репрессивные меры в Белоруссии проливают свет на проблему ЕС с автократами "Послевыборные репрессивные меры президента Белоруссии Александра Лукашенко привлекли внимание к растущим трудностям ЕС в том, чтобы твердо обращаться с мировыми автократами", - пишет Financial Times. "От Минска до Каира и Гонконга, критики блока утверждают, что он не хочет предпринимать решительных действий, находится под чрезмерным влиянием других политических соображений и все больше компрометируется нарушениями прав и ползучим авторитаризмом в пределах его собственных границ", - говорится в статье. "Реальность внешней политики ЕС - это двойные стандарты, - указывает Чарльз Грант, директор аналитического центра Центра европейских реформ. - Должно быть больше последовательности - и больше единства". Особенно остро проблема стоит в случае с Лукашенко, ибо его страна граничит с ЕС и является частью "восточного партнерства" блока из шести стран, расположенных поблизости от границ России. (...) В пятницу министры иностранных дел ЕС проведут внеочередное совещание по телеконференции, на повестке дня которого будет Белоруссия. Во вторник вечером блок пригрозил ввести новые санкции против лиц, причастных к фальсификации выборов и репрессиям, после того, как в 2016 году отменил контрмеры против 170 человек из Белоруссии, включая Лукашенко, в связи с предполагаемыми правовыми нарушениями". "Кризис в Белоруссии кристаллизирует то, что некоторые аналитики считают более глубоким конфликтом между интересами и ценностями ЕС. Блок отменил санкции в рамках усилий, нацеленных на то, чтобы не подталкивать Лукашенко в объятия России", - подчеркивается в публикации. "Однако подобное взаимодействие с автократическими режимами (...) рискует повлечь обвинения в лицемерии, если будет казаться, что блок не соответствует высоким стандартам, по которым он предлагает другим судить о нем". "ЕС столкнулся с дополнительным вниманием из-за недавних крутых мер Китая в Гонконге: пока страны ЕС одобрили лишь ограниченные контрмеры, такие как облегчение пребывания активистов в Европе и запрет на экспорт оборудования, которое может быть использовано силами безопасности Гонконга для репрессий. Фоном для расчетов является большое экономическое взаимодействие блока с Китаем, в том числе усилия по заключению долгожданного инвестиционного соглашения с Пекином, которое должно быть подписано в этом году", - напоминает Financial Times. "Страны ЕС столкнулись с аналогичным вопросом по поводу отношений с автократическими лидерами других стратегически значимых стран, такими как президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси", - пишет издание, указывая, что "несмотря на то, что в прошлом году парламент Египта поддержал предложение о продлении его правления до 2034 года, его обихаживали лидеры ЕС. Они надеялись - как оказалось, тщетно - что египетский лидер поможет усилиям, нацеленным на то, чтобы помешать мигрантам добираться через Средиземное море из других стран Северной Африки в ЕС". "Пример Сиси также показывает, как внутренние проблемы ЕС рискуют подорвать его международный авторитет. (...) Блок инициировал дисциплинарные меры против двух своих собственных членов, Венгрии и Польши, за их сползание к авторитаризму. "Все это наносит огромный ущерб, - подчеркивает Роза Бальфур, директор аналитического центра Карнеги Европа. - Ползучие авторитарные правители заинтересованы в разобщенной Европе, у которой нет силы, власти или воли, чтобы противостоять другим авторитарным правителям". "(...) Когда Лукашенко стал президентом в 1994 году, в ЕС было всего 12 стран-членов. Пятничные дебаты станут проверкой того, нашел ли блок, насчитывающий теперь 27 членов, какой-либо способ ослабить все усиливающуюся хватку таких лидеров, как он", - заключает автор публикации Майкл Пил. Источник: Financial Times