Спецслужба ФРГ считает, что немецкие исследователи, занимающиеся изучением коронавируса, находятся в центре внимания шпионов

"В поиске вакцины от коронавируса немецкие фармацевтические компании могут оказаться в поле зрения иностранных спецслужб. Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) обеспокоено", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"(...) С точки зрения контрразведки, в связи с пандемией и наличием собственных информационных ресурсов можно предполагать, что для спецслужб других государств представляют интерес результаты исследований, проводимых немецкими фармацевтическими компаниями и научными учреждениями и посвященных вакцинам и медикаментам от коронавируса, говорится в докладе ведомства. Немецкие аналитические центры и спецслужбы других западных стран разделяют эту оценку", - передает издание.

"Еще в мае подразделение BfV по экономической защите обращалось к фармацевтическим компаниям и исследовательским учреждениям в Германии с указаниями по безопасности и предупреждало о "попытках установления контактов и шпионажа" со стороны иностранных спецслужб. "В письме подчеркивалось, что эти попытки не ограничиваются известными из СМИ кампаниями, осуществляемыми с помощью фейковых профилей в соцсетях, и могут выходить за рамки виртуального пространства", пояснило ведомство".

"По его мнению, "для спецслужб других государств важны все формы установления и поддержания контактов с лицами, принимающими решения и обладающими компетенцией в фармацевтическом секторе". Таким образом определяются "важные цели", необходимые для того, чтобы затем "получить решающую для конкуренции информацию".

"Мотивы возможного шпионажа ведомство по охране конституции видит в том, что готовая для выхода на рынок вакцина обещает не только "огромную финансовую прибыль", но и "национальный престиж" для того, кто сможет первым удовлетворить спрос на рынке".

"(...) Ранее британские власти обвинили хакеров в том, что они по поручению Москвы следят по всему миру за исследователями, занимающимися вакциной", - отмечает издание.

"Согласно сообщению Национального центра кибербезопасности Великобритании (National Cyber Security Centre) от середины июля, хакерская группировка, известная под названиями APT29, Bear или The Dukes, с начала пандемии пытается украсть "ценные данные" у организаций, занимающихся исследованием и разработкой вакцин. Группировка "практически наверняка" является частью российских спецслужб, говорилось в сообщении NCSC. Это мнение якобы разделяют власти США и Канады".

"Во вторник президент России Владимир Путин объявил о первой в мире государственной регистрации вакцины от коронавируса, пригодной для массового применения. В отличие от общепринятого порядка действий, регистрация средства была осуществлена в России до того, как были представлены результаты крупных клинических исследований. Третья и последняя фаза испытаний должна начаться лишь в четверг".

"Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан критически относится к действиям России. Он с большим скептицизмом наблюдает за Россией, сказал Шпан в среду, выступая на радиостанции Deutschlandfunk. "Судя по тому, что нам известно, [вакцина] испытана в недостаточной степени". Речь, по его словам, идет не о том, чтобы стать первым, а о том, чтобы получить эффективную, протестированную и поэтому безопасную вакцину".

"Для этого даже во время такой пандемии важно проводить исследования и испытания. Российские власти, по словам Шпана, действуют недостаточно прозрачно. Пока не было проведено и исследование 3-й стадии с испытанием вакцины на большом количестве людей. "Поэтому может быть опасным начинать [вакцинацию] слишком рано", - передает Handelsblatt.