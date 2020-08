Мадлен Вестерхаут, бывшая помощница Дональда Трампа, которая слишком много говорила о дочерях президента

"(...) Всего в 29 лет она заняла пост личной помощницы главы Белого дома, но затем внезапно оказалась свергнутой. Мадлен Вестерхаут была уволена в августе 2019 года после ужина, где она выпила лишнего и слишком откровенно рассказала о частной жизни Тиффани и Иванки Трамп. Бывшая помощница Дональда Трампа - с января 2017 года по февраль 2019 года - вновь вернулась к этому инциденту в рамках продвижения своей книги "Не для записи: работа моей мечты в Белом доме" (Off the Record: My Dream Job at the White House), вышедшей в свет во вторник, 11 августа, в издательстве Center Street", - пишет журналистка Le Figaro Хлоя Фридман.

"Мне бы хотелось, чтобы этого ужина никогда не было и все закончилось иначе, но я действительно довольна теми уроками, которые я из него извлекла", - призналась она изданию People во вторник, 11 августа. А затем уточнила: "Я чувствовала себя опустошенной после потери своей работы. И я осознавала, что совсем не готова взяться за новый проект, мне было нужно время, чтобы переварить то, что произошло. Думаю, что моя книга немного похожа на дневник".

"И все же в книге "Не для печати" Мадлен Вестерхаут рисует позитивный портрет Дональда Трампа. "Президент обладает даром очень близко сходиться с людьми, что я ощущала на себе каждый день", - утверждала она, высоко оценивая "энергию" последнего. Она с удовлетворением отметила опыт, полученный за годы работы в Овальном кабинете, где она следила за расписанием главы государства и помогала ему писать его твиты", - говорится в статье.

"Моя работа состояла в том, чтобы говорить людям "нет" ради того, чтобы сэкономить драгоценное время президента, и мне это хорошо удавалось", - призналась она. Если бы меня там не было, то в Овальном кабинете воцарился бы хаос. Однажды мне кто-то сказал: "Ты - полицейский, который регулирует движение на самом важном перекрестке в мире".

"(...) Летом 2019 года ее и другую помощницу президента пригласили на ужин в компании четырех журналистов - мероприятие было представлено как неофициальное. Во время этого ужина она, в частности, утверждала, что чувствует себя ближе к Дональду Трампу, чем его дочери, 38-летняя Иванка и 26-летняя Тиффани. И добавила: "Тиффани - молодая женщина, которая пытается найти свой путь". А затем объяснила, что Тиффани комплексовала из-за своего веса и не любила фотографироваться вместе с сестрой. Она также заявила, что Дональд Трамп совсем не обращал внимания на свою младшую дочь и не хотел, чтобы его запечатлели на фото рядом с ней из-за ее "лишнего веса", - передает Le Figaro.

"(...) После увольнения Вестерхаут Дональд Трамп объяснил в Twitter, что она была "хорошим человеком", и что он ее "простил". Не забыв при этом поприветствовать "очень хорошую работу" своей дочери Тиффани", - резюмирует издание.